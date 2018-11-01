Три авиакомпании в Украине Ryanair, Wizz Air и "Международные авиалинии Украины" существенно изменили правила провоза багажа. Правила изменились не в пользу пассажиров.

Об этом свидетельствуют сообщения на официальных страницах компаний.

Так, с 1 ноября авиакомпании Ryanair и Wizz Air позволили пассажирам, которые не оплатили услугу приоритетной посадки, бесплатно перевозить только 1 небольшой предмет ручной клади (размером до 40×20×25 сантиметров).

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Если же пассажир хочет взять с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55×40×20 сантиметров и весом до 10 килограммов, он должен заплатить 6 евро за услугу приоритетной посадки или 8 евро багажного сбора при бронировании билета. В первом случае большой предмет ручной клади можно будет взять в салон самолета, во втором – сдать в багажное отделение.

Такие же ограничения, как Ryanair и Wizz Air, от 15 января введет МАУ. Такое решение в компании приняли в четверг 1 ноября. Однако в МАУ уточнили, что, кроме небольшого багажа, в салон самолета пассажир также сможет взять верхнюю одежду и зонтик.

Что касается путешествий премиум-классом, то пассажирам разрешат на дальнемагистральных рейсах взять с собой на борт самолета 2 места ручной клади: одно место весом до 7 кг и размерами не более 55×40×20 сантиметров, и одно место весом до 5 килограммов и размерами не более 40×30×10 сантиметров.

Все личные вещи пассажира, не упакованные в ручную кладь, можно считать отдельным местом ручной клади или багажа, в случае превышения допустимой нормы провоза ручной клади, и будут приняты к перевозке только после уплаты установленного за их перевозки тарифа,

– отметили в МАУ.

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Новые нормы будут действовать и для пассажиров МАУ, которые приобрели билеты от 1 ноября 2018 года для путешествия от 15 ноября. Эти нормы будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет.

Для пассажиров, которые приобрели билеты до 1 ноября для путешествия от 15 января, нормы провоза ручной клади останутся без изменений.