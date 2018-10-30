SkyUp запускает 4 новых регулярных рейса в Европу: какой сервис ждать украинцам

Украинский авиаперевозчик Sky Up, кроме чартерных пассажирских перевозок, будет осуществлять доступные международные регулярные перелеты с декабря 2018 года.

Что известно о компании, громко анонсированной "национальным лоукостером"? В чем преимущества и недостатки предложенных рейсов? Есть ли у Sky Up шанс стать полноценным бюджетным перевозчиком, а не остаться очередной чартерной компанией-гибридом?

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Об этом читайте в материале 24 канала.

Что известно о SkyUp?

Авиакомпанию SkyUp, основанную в июне 2017 года туристическим оператором Join UP, год назад торжественно представили как украинского "национального лоукостера". Однако по сей день она выполняла только чартерные перелеты и только сейчас смогла объявить о начале выполнения регулярных рейсов. Хотя в течение последнего года представители SkyUp неоднократно заявляли, что авиакомпания вот-вот начнет осуществлять полеты на регулярной основе.

В авиакомпании божились, что с апреля стартуют международные чартерные рейсы во все популярные курорты, а с мая – внутренние и международные регулярные рейсы.

В первый свой рейс компания отправилась 21 мая. Чартерные перевозки, хоть с задержкой, но начались из Киева, Харькова, Львова, Одессы по 16 направлениям – Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана , Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние рейсы тоже анонсировали по трем направлениям: Киев – Одесса, Харьков – Одесса, Львов – Одесса. Стоимость всех регулярных перевозок должна формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг. Поэтому довольно экономно можно было бы слетать, например, из Киева в Одессу всего за 499 гривен в одну сторону. Но внутренние перелеты до сих пор не начались...

И с международными регулярными рейсами перевозчик в сроки тоже не вписался. Их сначала перенесли на конец мая – начало июня, затем на июль... А в сентябре гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий сообщил, что регулярные маршруты откроют в зимнюю навигацию 2018-2019 годов. и их таки откроют, потому что билеты уже продают полным ходом.

Как будут осуществлять международные рейсы?

С конца декабря перелеты наконец стартуют по четырем направлениям: из Киева в Тбилиси (Грузия), Софию (Болгария), Попрад (Словакия) и Барселону (Испания).

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Перевозки будут осуществлять по вполне приемлемой стоимости, уверяют в авиакомпании. Самая низкая цена билетов на рейсы в Попрад – от 988 грн, на другие направления от 1500 грн в одну сторону! Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси – от 1508 грн, в Софию – от 1508 грн, в Барселону – от 1508 грн. Правда, обратно билеты несколько дороже.

SkyUp предлагает билеты эконом класса по трем тарифам:

Basic не подлежит обмену и возврату, а также включает перевозки только ручной клади 7 кг.

Standard, кроме ручной клади, позволяет провозить один чемодан весом до 23 килограмм и обменять билет со штрафом.

Flex, кроме услуг тарифа Standard, включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

Билеты уже доступны для покупки на сайте skyup.aero.

Также, в октябре авиакомпания получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, а также в четыре страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли: Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн. Это недурственно открывает для украинцев небо Европы! Однако сможет ли Sky Up реализовать эту возможность?

Докупим самолеты – и в добрый путь?

По словам гендиректора, все упирается в слишком малый авиапарк компании. Потому сложно поставить на поток регулярные рейсы, которые будут выполнять только 4 самолета Boeing 737-800.

В авиакомпании проинформировали, что на сегодняшний день ее флот составляют три самолета Boeing 737 Next Generation – два воздушных судна 2013 года выпуска и еще один самолет Boeing 737-700NG 2002 года выпуска.

Но авиапарк уверенно будут увеличивать. В марте авиакомпания подписала контракт на 624 миллиона долларов на поставку пяти новых высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 MAX.

Как уточнили в SkyUp, на данный момент авиаперевозчик уже внес первый транш за воздушные суда. Речь о поставке двух лайнеров нового поколения Boeing 737 MAX 8 и трех среднемагистральных авиалайнеров Boeing 737 MAX 10. Поставка пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается в 2023 году.

Согласно условиям контракта, дозакажут еще пять самолетов этих моделей. Таким образом, флот авиакомпании SkyUp в 2023-2024 годах пополнится сразу 10-ю новейшими воздушными судами.

"Boeing 737 MAX 8 емкостью 189 мест позволит нам осуществлять среднемагистральные рейсы на расстояние более 5 тысяч километров, а Boeing 737 MAX 10 емкостью 230 мест обеспечит выполнение чартерных программ на массовых направлениях – в Турцию, Египет, Испанию. Оба типа воздушных судов имеют низкие операционные расходы, благодаря чему мы существенно снизим стоимость перелетов и предложим рынку качественный продукт по доступной цене", – считает Хайнацкий.

А как насчет качества перевозок?

Но с качеством в SkyUp, как и во многих современных авиакомпаний, возникают проблемы. Так, летом SkyUp загремела в список самых непунктуальных авиаперевозчиков. По данным гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, с регулярностью только у 25% осуществила перелеты SkyUp.

Как подчеркнул гендиректор, основная причина задержек – технические моменты, связанные с неисправностью воздушных судов, а основной причиной конфликтных ситуаций в аэропорту – невыполнение некоторыми чартерными авиакомпаниями Правил воздушных перевозок, то есть работы с пассажирами задержанных рейсов.

Серьезной проблемой, которая ухудшает качество перевозок – является отсутствие резервных самолетов, отмечает директор инфраструктурного направления в "Украинском институте будущего" Владимир Шульмейстер.

"В случае поломки самолета, можно было бы пересесть на запасной самолет, а не ждать, пока тот починят. Наличие резервных самолетов улучшило бы сервис", – говорит Шульмейстер.

SkyUp: национальный лоукостер или чартерный гибрид?

Большинство экспертов сходится на том, что SkyUp остается чартерным перевозчиком. Более того, чартерным гибридом.

"Это похоже на чартер с определенной регулярностью. То есть промежуточный гибрид между чартером и "регуляркой", – оценивает компанию директор инфраструктурного направления в "Украинском институте будущего" Владимир Шульмейстер.

С другой стороны, без внутренних рейсов говорить всерьез о "национальном лоукостере" пока не приходится. Однако шансы на то, что SkyUp все же станет полноценным лоукостером, когда пополнит запас самолетиков, есть.

"Это будет возможно, если у них будет поддержка со стороны поставщиков (самолетов), если будет поддержка со стороны власти в плане поиска источников дешевого авиационного топлива, если на внутренние перелеты будет отменен НДС, если будет возможность брать кредиты для развития, если аэропорты будут устанавливать минимальные тарифы для авиакомпаний, понимая, что они больше получат от пассажиров, чем на тарифах", – высказался эксперт в области транспорта Кирилл Новиков.

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А дальше – обязательное налаживание внутренних регулярных перевозок. Но это зависит не только от SkyUp, но и от государственной политики.

"Прежде всего, надо чтобы украинцы начали зарабатывать больше, чтобы могли тратить деньги на авиационные перелеты. Ведь только 5% украинцев летают. А во-вторых, "Укрзализныця" – основной конкурент внутренних перевозок – должна поднять тарифы на услуги", – отмечает Шульмейстер.

Наконец, по словам директора инфраструктурного направления в "Украинском институте будущего" для украинских лоукостеров есть большое поле деятельности, которое, к сожалению, пока не занято. Поэтому в SkyUp при правильной бизнес-модели сейчас есть все шансы его занять.