Украинским вертолетом заинтересовались немцы:вертолет взяли в флот Берлинской вертолетной службы

Украинский вертолет Ми-8 пополнил флот Берлинской вертолетной службы. Представители немецкой компании заявили, что видят большой потенциал в украинском авиасудне.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на немецкую компанию.

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Благодаря очень мощным двигателям производства "Мотор Сич" мы видим большой потенциал для Mi-8MSB в Европе, а также в арабских странах и в Африке. Теперь, когда стало известно, что мы можем наконец использовать вертолет, мы получили многочисленные запросы от клиентов",

– рассказал руководитель пресс-службы компании и авиационный эксперт Хайнрих Гроссбонгардт.

По его словам, летом 2017 года были проведены испытания при высоких температурах в странах Средиземноморья, а также в Германии.

"Больше никто не может летать при таких температурах при максимальной загрузке", – говорит эксперт.

Другие вертолеты такого же размера быстро достигали предела своих возможностей и не могли подниматься в воздух с полной загрузкой. Некоторые машины совсем не могут летать при наружной температуре выше 40 градусов. Однако украинская машина показала себя прекрасно: Ми-8 с новыми моторами может работать при экстремально жарких погодных условий – 55 градусов по Цельсию – с полной загрузкой.

Этот вертолет – лучший, на наш взгляд, он имеет большой экспортный потенциал,

– отметил эксперт.

В самой Германии вертолет будет использоваться преимущественно для монтажа мачт, в том числе передачи сигнала. Уже получен заказ на электрификацию железнодорожной ветки, вдоль которой нужно установить несколько сотен опор электропередач. Кроме того, винтокрылая машина будет полезна при тушении пожаров, поскольку может доставить к его эпицентру очень много воды.