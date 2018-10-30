SkyUp запускає нові рейси до Європи: куди полетить і на який сервіс чекати українцям

Український авіаперевізник SkyUp, окрім чартерних пасажирських перевезень, здійснюватиме доступні міжнародні регулярні перельоти з грудня 2018 року.

Що відомо про компанію, яку гучно називають "національним лоукостером"? У чому переваги та недоліки запропонованих рейсів? Чи є в SkyUp шанс стати повноцінним бюджетним перевізником, а не лишитись черговою чартерною компанією-гібридом? Про це читайте в матеріалі 24 каналу.

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Що відомо про SkyUp?

Авіакомпанію SkyUp, засновану в червні 2017-го туристичним оператором Join UP, рік тому урочисто представили як українського "національного лоукостера". Однак донині вона виконувала лише чартерні перельоти і лише зараз оголосила про початок виконання регулярних рейсів. Хоча протягом останнього року представники SkyUp неодноразово заявляли, що авіакомпанія ось-ось почне здійснювати польоти на регулярній основі.

У авіакомпанії говорили, що з квітня стартують міжнародні чартерні рейси до всіх популярних курортів, а з травня – внутрішні та міжнародні регулярні рейси.

У перший свій рейс компанія вирушила 21 травня. Чартерні перевезення, хоч з затримкою, але розпочались з Києва, Харкова, Львова, Одеси за 16 напрямками – Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тірана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака і Дубай.

Внутрішні рейси теж анонсували за трьома напрямками: Київ – Одеса, Харків – Одеса, Львів – Одеса. Вартість всіх регулярних перевезень має формуватись за лоукост-моделлю без багажу та обраних додаткових послуг. Тому доволі економно можна було б злітати, наприклад, з Києва до Одеси всього за 499 гривень в один бік. Але внутрішні перельоти досі не розпочались…

І з міжнародними регулярними рейсами перевізник в терміни теж не вписався. Їх спочатку перенесли на кінець травня – початок червня, потім на липень… А у вересні гендиректор SkyUp Євген Хайнацький повідомив, що регулярні маршрути відкриють в зимову навігацію 2018-2019 років. І їх таки відкриють, бо квитки вже продають повним ходом.

Як здійснюватимуть міжнародні рейси?

З кінця грудня перельоти нарешті стартують за чотирма напрямками: з Києва у Тбілісі (Грузія), Софію (Болгарія), Попрад (Словаччина) і Барселону (Іспанія).

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Перевезення здійснюватимуть за цілком прийнятною вартістю, запевняють в авіакомпанії. Найнижча ціна квитків на рейси у Попрад – від 988 грн. Мінімальні ціни в один бік у Тбілісі, Софію і Барселону – від 1508 грн. Щоправда, у зворотньому напрямку квитки дещо дорожчі.

SkyUp пропонує квитки економ класу за трьома тарифами:

Basic не підлягає обміну та поверненню, а також включає перевезення тільки ручної поклажі 7 кг.

Standard, крім ручної поклажі, дозволяє провозити одну валізу вагою до 23 кілограм і обміняти квиток зі штрафом.

Flex, крім послуг тарифу Standard, включає можливість скасування квитка після оплати штрафу.

Квитки вже доступні для купівлі на сайті skyup.aero.

Також, у жовтні авіакомпанія отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, а також в чотири країни-члени Європейської асоціації вільної торгівлі: Швейцарію, Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн. Це нічогенько відкриває для українців небо Європи! Однак чи зможе SkyUp реалізувати цю можливість?

Докупимо літаки – і в добру путь?

За словами гендиректора Євгена Хайнацького, все впирається у замалий авіапарк компанії. Бо складно поставити на потік регулярні рейси, які виконуватимуть лише 4 літаки. В авіакомпанії проінформували, що на сьогоднішній день її флот становлять три Boeing 737 Next Generation і ще один Boeing 737-700NG.

Але авіапарк упевнено збільшуватимуть. У березні авіакомпанія підписала контракт на 624 мільйони доларів на поставку п’яти нових високотехнологічних літаків серії Boeing 737 MAX.

Як уточнили в SkyUp, на даний момент авіаперевізник вже вніс перший транш за повітряні судна. Мова про поставку двох лайнерів нового покоління Boeing 737 MAX 8 і трьох середньомагістральних авіалайнерів Boeing 737 MAX 10. Поставка п’яти літаків безпосередньо з заводу в Сіетлі очікується в 2023 році.

Згідно з умовами контракту, дозамовлять ще п’ять літаків цих моделей. Таким чином, флот авіакомпанії SkyUp в 2023-2024 роках поповниться відразу 10-ма новітніми повітряними суднами.

Boeing 737 MAX 8 ємністю 189 місць дозволить нам здійснювати середньомагістральні рейси на відстань понад 5 тисяч кілометрів, а Boeing 737 MAX 10 ємністю 230 місць забезпечить виконання чартерних програм на масових напрямках – в Туреччину, Єгипет, Іспанію. Обидва типи повітряних суден мають низькі операційні витрати, завдяки чому ми істотно знизимо вартість перельотів і запропонуємо ринку якісний продукт за доступною ціною, – вважає Хайнацький.

А як щодо якості перевезень?

Але з якістю у SkyUp, як і у багатьох сучасних авіакомпаній, виникають проблеми. Так, улітку SkyUp загриміла до списку найнепунктульніших авіаперевізників. За даними гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябикіна, з регулярністю лише у 25% здійснила перельоти SkyUp.

Як підкреслив гендиректор, основна причина затримок – технічні моменти, пов'язані з несправністю повітряних суден, а основною причиною конфліктних ситуацій в аеропорту – невиконання деякими чартерними авіакомпаніями Правил повітряних перевезень, тобто роботи з пасажирами затриманих рейсів.

Серйозною проблемою, що погіршує якість перевезень – є також відсутність резервних літаків, наголошує директор інфраструктурного спрямування в "Українському інституті майбутнього" Володимир Шульмейстер.

"У випадку поламки літака, можна було б пересісти на запасний літак, а не чекати, доки той полагодять. Наявність резервних літаків покращила б сервіс", – говорить Шульмейстер.

SkyUp: національний лоукостер чи чартерний гібрид?

Більшість експертів сходяться на тому, що SkyUp лишається чартерним перевізником. Ба більше, чартерним гібридом.

Це схоже на чартер з певною регулярністю. Себто проміжний гібрид між чартером і "регуляркою", – оцінює компанію директор інфраструктурного спрямування в "Українському інституті майбутнього" Володимир Шульмейстер.

З іншого боку, без внутрішніх рейсів говорити всерйоз про "національний лоукостер" поки не доводиться. Однак шанси на те, що SkyUp все ж стане повноцінним лоукостером, коли поповнить запас літачків, є.

"Це буде можливо, якщо у них буде підтримка з боку постачальників (літаків), якщо буде підтримка з боку влади в плані пошуку джерел дешевшого авіаційного палива, якщо на внутрішні перельоти буде скасовано ПДВ, якщо буде можливість брати кредити для розвитку, якщо аеропорти встановлюватимуть мінімальні тарифи для авіакомпаній, розуміючи, що вони більше коштів отримають від пасажирів, ніж на тарифах", – висловився експерт в галузі транспорту Кирило Новиков.

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А далі – обов'язкове налагодження внутрішніх регулярних перевезень. Але це залежить не тільки від SkyUp, а й від державної політики.

"Найперше, треба щоб українці почали заробляти більше, аби могли витрачати гроші на авіаційні перельоти. Бо лише 5% українців літають. А по-друге, "Укрзалізниця" – основний конкурент внутрішніх авіперевезень – має підняти тарифи на послуги", – наголошує Шульмейстер.

Насамкінець, за словами директора інфраструктурного спрямування в "Українському інституті майбутнього" , для українських лоукостерів є велике поле діяльності, яке, на жаль, поки незайняте. Тому у SkyUp за правильної бізнес-моделі нині є всі шанси його зайняти.