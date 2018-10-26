Wizz Air запускає новий рейс до Європи

Угорська авіакомпанія лоукост Wizz Air запускає новий рейс з Києва до столиці Австрії Відня.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

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Перший рейс буде в неділю з аеропорту "Київ" ім. Сікорського в Жулянах, 28 жовтня, о 9:00 ранку. Зворотній рейс з Відня приземлиться в аеропорту Києва 29 жовтня о 13:35.

Рейс Відень-Київ-Відень буде щоденним і здійснюватиметься авіалайнерами типу Airbus A320.

Відповідно до системи бронювання перевізника, ціна квитка на 28 жовтня в один бік становить 3949 гривень. Найдешевший квиток можна купити за 909 гривень за умови купівлі квитка заздалегідь.

Нагадаємо, Wizz Air оголосила, що починаючи з 29 жовтня запустить рейс, який курсуватиме зі Львова до столиці Литви – Вільнюса.