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      Wizz Air запускает новый рейс в Европу

      76 Читати новину українською
      Wizz Air
      Wizz Air / Фото из открытых источников

      Венгерская авиакомпания лоукост Wizz Air запускает новый рейс из Киева в столицу Австрии Вену.

      Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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      Первый рейс будет в воскресенье из аэропорта "Киев" им. Сикорского в Жулянах, 28 октября, в 9:00 утра. Обратный рейс из Вены приземлится в аэропорту Киева 29 октября в 13:35.

      Рейс Вена-Киев-Вена будет ежедневным и осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320.

      Согласно системе бронирования перевозчика, цена билета на 28 октября в одну сторону составляет 3949 гривен. Самый дешевый билет можно купить за 909 гривен при условии покупки билета заранее.

      Напомним, Wizz Air объявила, что начиная с 29 октября запустит рейс, который будет курсировать из Львова до столицы Литвы – Вильнюса.

      Теги: Новости Украины Wizz Air авиация Австрия Путешествия
      Источник: 24 канал
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