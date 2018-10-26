Wizz Air запускает новый рейс в Европу

Венгерская авиакомпания лоукост Wizz Air запускает новый рейс из Киева в столицу Австрии Вену.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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Первый рейс будет в воскресенье из аэропорта "Киев" им. Сикорского в Жулянах, 28 октября, в 9:00 утра. Обратный рейс из Вены приземлится в аэропорту Киева 29 октября в 13:35.

Рейс Вена-Киев-Вена будет ежедневным и осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320.

Согласно системе бронирования перевозчика, цена билета на 28 октября в одну сторону составляет 3949 гривен. Самый дешевый билет можно купить за 909 гривен при условии покупки билета заранее.

Напомним, Wizz Air объявила, что начиная с 29 октября запустит рейс, который будет курсировать из Львова до столицы Литвы – Вильнюса.