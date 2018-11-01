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      Авіакомпанії МАУ, Ryanair та Wizz Air змінили правила безкоштовного перевезення багажу

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      МАУ, Ryanair та Wizz Air змінили правила безкоштовного перевезення багажу
      МАУ, Ryanair та Wizz Air змінили правила безкоштовного перевезення багажу / Ілюстративне фото

      Три авіакомпанії в Україні Ryanair, Wizz Air та "Міжнародні авіалінії України" суттєво змінили правила безкоштовного перевезення багажу. Правила змінились не на користь пасажирів.

      Про це свідчать повідомлення на офіційних сторінках компаній.

      Так, з 1 листопада авіакомпанії Ryanair та Wizz Air дозволили пасажирам, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, безкоштовно перевозити тільки 1 невеликий предмет ручної поклажі (розміром до 40×20×25 сантиметрів).

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      Якщо ж пасажир хоче взяти із собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55×40×20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів, він має сплатити 6 євро за послугу пріоритетної посадки або ж 8 євро багажного збору під час бронювання квитка. У першому випадку великий предмет ручної поклажі можна буде взяти у салон літака, у другому – здати в багажне відділення.

      Такі ж обмеження, як Ryanair та Wizz Air, від 15 січня введе МАУ. Таке рішення у компанії схвалили в четвер, 1 листопада. Проте в МАУ уточнили, що, крім невеличкого багажу, до салону літака пасажир також зможе взяти верхній одяг і парасольку.

      Щодо подорожей преміум-класом, то пасажирам дозволять на далекомагістральних рейсах взяти з собою на борт літака 2 місця ручної поклажі: одне місце вагою до 7 кілограмів і розмірами не більше ніж 55×40×20 сантиметрів, і одне місце вагою до 5 кілограмів та розмірами не більше ніж 40×30×10 сантиметрів.

      Всі особисті речі пасажира, не упаковані в ручну поклажу, вважатимуться окремим місцем ручної поклажі або багажу, в разі перевищення допустимої норми провезення ручної поклажі, і будуть прийняті до перевезення лише після сплати встановленого за їхнє перевезення тарифу,
      – зауважили в МАУ.

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      Нові норми діятимуть і для пасажирів МАУ, які придбали квитки від 1 листопада 2018 року для подорожі від 15 листопада. Ці норми залежатимуть від базового тарифу і/або класу обслуговування, за яким було придбано квиток.

      Для пасажирів, які придбали квитки до 1 листопада для подорожі від 15 січня, норми провезення ручної поклажі залишаться без змін.

      Теги: Новини України авіація Транспорт Ryanair Wizz Air Подорожі
      Джерело: 24 канал
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