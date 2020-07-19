На курорте в Николаевской области вспышка коронавируса
Вспышку COVID-19 зафиксировали в одном из кафе курортного села Рыбаковка Николаевской области. В больнице находятся четверо больных. Кроме того, есть много контактных лиц.
В Рыбаковке, в одном из местных кафе зафиксировали вспышку коронавируса среди работников, сообщают "НикВести" со ссылкой на врача Николаевской областной инфекционной больницы Светлану Федорову.
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Положительных (тестов – 24 канал) много и много контактных лиц. Конечно, лабораторный центр знает, Трайли (Александр Трайли, заместитель главы Николаевской ОГА – 24 канал) знает,
– рассказала Федорова.
По ее словам, заведение нужно было закрывать еще 5 дней назад.
Сейчас в областной больнице находятся четверо больных коронавирусом. Одного из них перевели в реанимацию.
Что известно о Рыбаковке?Село в Березанском районе Николаевской области. Курорт расположен на берегу Черного моря. Там действуют несколько детских оздоровительных лагерей.
Вспышка коронавируса в Рыбаковке: смотрите карту