Вспышку COVID-19 зафиксировали в одном из кафе курортного села Рыбаковка Николаевской области. В больнице находятся четверо больных. Кроме того, есть много контактных лиц.

В Рыбаковке, в одном из местных кафе зафиксировали вспышку коронавируса среди работников, сообщают "НикВести" со ссылкой на врача Николаевской областной инфекционной больницы Светлану Федорову.

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Положительных (тестов – 24 канал) много и много контактных лиц. Конечно, лабораторный центр знает, Трайли (Александр Трайли, заместитель главы Николаевской ОГА – 24 канал) знает,

– рассказала Федорова.

По ее словам, заведение нужно было закрывать еще 5 дней назад.

Сейчас в областной больнице находятся четверо больных коронавирусом. Одного из них перевели в реанимацию.

Что известно о Рыбаковке? Село в Березанском районе Николаевской области. Курорт расположен на берегу Черного моря. Там действуют несколько детских оздоровительных лагерей.

Обратите внимание! По состоянию на 19 июля в Украине зафиксировали 58 842 случая COVID-19, за последние сутки – 731 новый. От болезни умерли 1 485 больных, выздороветь удалось 30 879 людям.

Вспышка коронавируса в Рыбаковке: смотрите карту