Спалах COVID-19 зафіксували в одному з кафе курортного села Рибаківка, що на Миколаївщині. У лікарні перебувають четверо хворих. Крім того, є багато контактних осіб.

У Рибаківці, в одному із місцевих кафе зафіксували спалах коронавірусу серед працівників, повідомляють "НикВести" з посиланням на лікарку Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлану Федорову.

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Позитивних (тестів – 24 канал) багато і багато контактних осіб. Звичайно, лабораторний центр знає, Трайлі (Олександр Трайлі, заступник голови Миколаївської ОДА – 24 канал) знає,

– розповіла Федорова.

За її словами, заклад потрібно було закривати ще 5 днів тому.

Наразі в обласній лікарні перебувають четверо хворих на коронавірус. Одного з них перевели до реанімації.

Що відомо про Рибаківку? Село у Березанському районі Миколаївської області. Курорт розташований на березі Чорного моря. Там діють кілька дитячих оздоровчих таборів.

Зверніть увагу! Станом на 19 липня в Україні зафіксували 58 842 випадки COVID-19, за останню добу – 731 новий. Від недуги померли 1 485 хворих, одужати вдалося 30 879 людям.

Спалах коронавірусу в Рибаківці: дивіться карту