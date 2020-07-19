На курорті в Миколаївській області спалах коронавірусу
Спалах COVID-19 зафіксували в одному з кафе курортного села Рибаківка, що на Миколаївщині. У лікарні перебувають четверо хворих. Крім того, є багато контактних осіб.
У Рибаківці, в одному із місцевих кафе зафіксували спалах коронавірусу серед працівників, повідомляють "НикВести" з посиланням на лікарку Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлану Федорову.
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Позитивних (тестів – 24 канал) багато і багато контактних осіб. Звичайно, лабораторний центр знає, Трайлі (Олександр Трайлі, заступник голови Миколаївської ОДА – 24 канал) знає,
– розповіла Федорова.
За її словами, заклад потрібно було закривати ще 5 днів тому.
Наразі в обласній лікарні перебувають четверо хворих на коронавірус. Одного з них перевели до реанімації.
Що відомо про Рибаківку?Село у Березанському районі Миколаївської області. Курорт розташований на березі Чорного моря. Там діють кілька дитячих оздоровчих таборів.
Спалах коронавірусу в Рибаківці: дивіться карту