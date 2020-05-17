Рыбные браконьеры: как борются с незаконной рыбалкой в период нереста

Нерестовый период для рыбы – это время заработка для браконьеров. Запретов они не придерживаются и выходят на промысел.

Как происходят ежедневные патрулирования – читайте далее в материале журналистов 24 канала.

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В Черкасской области активизировались рыбные браконьеры, поэтому, нерест на Днепре под угрозой. Лодка рыбоохраны ежедневно ищет злоумышленников. Там, где река глубокая – не выезжают, ведь сейчас рыба ищет места, где хорошо прогрета вода. Об этом знают и браконьеры, поэтому выбирают для незаконного промысла урочища и дельты рек.

За последние 4 месяца рибоохрана вытащила из Днепра почти 50 километров сетей и поймали 26 злоумышленников. На все сетки оформляют протоколы, а затем уничтожают. А вот поймать их владельцев сложнее, так как они ведут себя по-разному – кто-то убегает, а кто-то провоцирует.



Сетки, которые оставляют браконьеры / Фото 24 канал

Всего за последние 2 года постоянных рейдов и патрулирования количество браконьеров заметно уменьшилось, говорят инспекторы.

Есть положительные результаты, мы видим, что в нерестилищах довольно много рыбы и количество браконьеров с каждым днем ​​уменьшается. Работники полиции уже сегодня нарушили примерно 20 уголовных дел о браконьерстве,

– отметил руководитель Черкасского рыбоохранного патруля Виктор Иванько.

Штраф за нарушение правил рыболовства – до трех с половиной тысяч гривен, дополнительно придется заплатить за каждую рыбу. На Черкасчине запрет будет действовать до конца мая.

О всех запретах и ограничениях можно почитать на сайте Управления Государственного агентства рыбного хозяйства.