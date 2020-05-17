Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Рыбные браконьеры: как борются с незаконной рыбалкой в период нереста

- Читати новину українською

Нерестовый период для рыбы – это время заработка для браконьеров. Запретов они не придерживаются и выходят на промысел.

Как происходят ежедневные патрулирования – читайте далее в материале журналистов 24 канала.

Интересно Двух лосят из Чернобыля приютили в экопарке Харькова: трогательные кадры

В Черкасской области активизировались рыбные браконьеры, поэтому, нерест на Днепре под угрозой. Лодка рыбоохраны ежедневно ищет злоумышленников. Там, где река глубокая – не выезжают, ведь сейчас рыба ищет места, где хорошо прогрета вода. Об этом знают и браконьеры, поэтому выбирают для незаконного промысла урочища и дельты рек.

За последние 4 месяца рибоохрана вытащила из Днепра почти 50 километров сетей и поймали 26 злоумышленников. На все сетки оформляют протоколы, а затем уничтожают. А вот поймать их владельцев сложнее, так как они ведут себя по-разному – кто-то убегает, а кто-то провоцирует.


Сетки, которые оставляют браконьеры / Фото 24 канал

Всего за последние 2 года постоянных рейдов и патрулирования количество браконьеров заметно уменьшилось, говорят инспекторы.

Есть положительные результаты, мы видим, что в нерестилищах довольно много рыбы и количество браконьеров с каждым днем ​​уменьшается. Работники полиции уже сегодня нарушили примерно 20 уголовных дел о браконьерстве,
 – отметил руководитель Черкасского рыбоохранного патруля Виктор Иванько.

Штраф за нарушение правил рыболовства – до трех с половиной тысяч гривен, дополнительно придется заплатить за каждую рыбу. На Черкасчине запрет будет действовать до конца мая.

О всех запретах и ограничениях можно почитать на сайте Управления Государственного агентства рыбного хозяйства.

Автор: Ирина Карпюк
Теги: Новости Украины Новости Черкасс Мир животных
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Учитесь на опыте лучших: мотивационная подборка книг
сегодня , 16:00 Учитесь на опыте лучших: мотивационная подборка книг
Книги для гурманів
Новости коронавируса 17 мая: возобновление туризма в Крыму, судьба защитных костюмов для врачей
сегодня , 16:00 Новости коронавируса 17 мая: возобновление туризма в Крыму, судьба защитных костюмов для врачей
Альона Захарова
Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
сегодня , 09:11 Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
Роман Чорненький