Рибні браконьєри: як борються з незаконною риболовлею в період нересту

Нерестовий період для риби – це час заробітку для браконьєрів. Заборони вони не дотримуються і виходять на промисел.

Як відбуваються щоденні патрулювання – читайте далі в матеріалі журналістів 24 каналу.

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На Черкащині активізувались рибні браконьєри, відтак, нерест на Дніпрі під загрозою. Човен рибоохорони щодня шукає зловмисників. Там, де річка глибока – не виїжджають, адже зараз риба шукає місця, де добре прогріта вода. Про це знають і браконьєри, тому обирають для незаконного промислу урочища та дельти річок.

За останні 4 місяці рибоохоронці витягнули з Дніпра майже 50 кілометрів сіток та впіймали 26 зловмисників. На всі сітки оформляють протоколи, а потім знищують. А ось піймати їхніх власників складніше, тому що вони поводяться по-різному – хтось тікає, а хтось провокує.



Сітки, які залишають браконьєри / Фото 24 канал

Загалом за останні 2 роки постійних рейдів та патрулювань кількість браконьєрів помітно зменшилась, кажуть інспектори.

Є позитивні результати, ми бачимо, що в нерестовищах є доволі багато риби й кількість браконьєрів із кожним днем зменшується. Працівники поліції вже на сьогодні порушили приблизно 20 кримінальних справ про браконьєрство,

– зазначив керівник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько.

Штраф за порушення правил рибальства – до трьох із половиною тисяч гривень, додатково доведеться заплатити за кожну рибину. На Черкащині заборона діятиме до кінця травня.

Про усі заборони та обмеження можна почитати на сайті Управлінням Державного агентства рибного господарства.