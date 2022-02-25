Военные из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обратились ко всем жителям Одессы за помощью.

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Одесситов просят защищать город

Всех, кто заметит в Одессе необычные вещи и людей, призывают сообщать бригаде об этом, в частности о:

подозрительных людях с оружием в гражданской одежде,

людях с признаками принадлежности к вражеским силам,

людях, ведущих наблюдение за военными объектами или подразделениями Вооруженных сил,

тех, кто наносит маркировку на дороги и размещает подозрительные предметы.

Диверсантов в Одесской области уже задерживали

В городе Черноморск Одесской области задержали пророссийского диверсанта. Он рисовал специальные метки для координации обстрелов.

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