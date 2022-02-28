Бригада имени Рыцарей Зимнего Похода берут оружие, броню и едут в окрестности Одессы к парням, которые пятый день сдерживают российского оккупанта.

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Рыцари Зимнего похода рассказали об особенностях обороны Одессы

В отличие от других городов Украины, враг использует тактику малых диверсионных групп, но часто в городе слышна сирена и пролетают истребители оккупантов, с которыми наши парни эффективно борются с первого дня боев за город.

Они напоминают, что с начала боев здесь уничтожили уже два истребителя.

Затем едем в центр, где наши военнослужащие организуют устойчивую оборону центра города и его окрестностей. Здесь видим, как местные жители угощают военных вкусностями и помогают в оборудовании укрепленных районов бок о бок защищая с нами свой город,

– рассказывает бригада.

Люди прячутся в укрытие после сигнала сирены, но после этого снова выходят на улицы и продолжают вносить свой вклад в оборону Одессы.

"После такого каждый понимает, что нас не сломать, не одолеть и не победить! Возвращаемся уже поздно вечером и видим очереди добровольцев готовых защищать Украину и с этой уверенностью в наших людях мы ждем того, что принесет нам завтрашний день", – подытоживают Рыцари Зимнего Похода.

Бригада имени Рыцарей Зимнего Похода / Фото 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода