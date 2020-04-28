В Черновцах заработали продуктовые рынки несмотря на карантин

Несмотря на действие карантина и без соответствующего решения Кабмина в Черновцах таки открылись продуктовые рынки. Предприниматели возобновили работу утром 28 апреля.

Об этом информируют местные СМИ. Правоохранители, в свою очередь, собираются контролировать соблюдение карантина и привлекать предпринимателей к ответственности в случае их нарушения. В частности, обращать внимание на отсутствие масок у продавцов и покупателей.

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"Люди работают, хотя не так активно и живо, как это было перед Пасхой. Насколько я понимаю, информация о решении исполкома еще не до всех дошла: в одном из продовольственных секторов нашего рынка сегодня практически все вышли на работу. В остальном – только половина предпринимателей", – рассказал в комментарии УНИАН директор крупнейшего в Черновцах "Калиновского рынка" Игорь Маслянчук.

Он добавил, что администрация рынка проводит профилактические мероприятия и призывает предпринимателей и посетителей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать все требования безопасности во время карантина.

Внимание! Несмотря на возобновление работы карантинные ограничения на рынках действуют с 20:00 до 4 утра следующего дня. То есть в этом промежутке они не могут работать.

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Почему в Черновцах заработали рынки?

27 апреля группа предпринимателей нескольких черновицких рынков провела акцию протеста под зданием Черновицкой ОГА. Они требовали у представителей местной власти разрешить работу продовольственных рынков в период карантина.



К ним прислушались: в Черновицком горсовете созвали внеочередное заседание, на котором депутаты разрешили местным рынкам возобновить работу.



Однако, это решение не является законным, поскольку на общенациональном уровне не было принято такое разрешение. Вопрос о работе рынков Кабмин намерен рассмотреть 29 апреля.

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