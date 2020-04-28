14:14
28 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      В Черновцах заработали продуктовые рынки несмотря на карантин

      - Читати новину українською
      Продуктовые рынки в Черновцах открыли с 28 апреля 2020 несмотря на карантин
      В Черновцах возобновили работу местные рынки / Иллюстративное фото

      Несмотря на действие карантина и без соответствующего решения Кабмина в Черновцах таки открылись продуктовые рынки. Предприниматели возобновили работу утром 28 апреля.

      Об этом информируют местные СМИ. Правоохранители, в свою очередь, собираются контролировать соблюдение карантина и привлекать предпринимателей к ответственности в случае их нарушения. В частности, обращать внимание на отсутствие масок у продавцов и покупателей.

      Ранее в Черновцах городские власти разрешили работу рынков несмотря на запрет Минздрава

      "Люди работают, хотя не так активно и живо, как это было перед Пасхой. Насколько я понимаю, информация о решении исполкома еще не до всех дошла: в одном из продовольственных секторов нашего рынка сегодня практически все вышли на работу. В остальном – только половина предпринимателей", – рассказал в комментарии УНИАН директор крупнейшего в Черновцах "Калиновского рынка" Игорь Маслянчук.

      Он добавил, что администрация рынка проводит профилактические мероприятия и призывает предпринимателей и посетителей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать все требования безопасности во время карантина.

      Внимание! Несмотря на возобновление работы карантинные ограничения на рынках действуют с 20:00 до 4 утра следующего дня. То есть в этом промежутке они не могут работать.

      К теме Продуктовые рынки смогут заработать 1 мая: какие требования им выдвигает Минздрав

      Почему в Черновцах заработали рынки?
      27 апреля группа предпринимателей нескольких черновицких рынков провела акцию протеста под зданием Черновицкой ОГА. Они требовали у представителей местной власти разрешить работу продовольственных рынков в период карантина.

      К ним прислушались: в Черновицком горсовете созвали внеочередное заседание, на котором депутаты разрешили местным рынкам возобновить работу.

      Однако, это решение не является законным, поскольку на общенациональном уровне не было принято такое разрешение. Вопрос о работе рынков Кабмин намерен рассмотреть 29 апреля.

      Какова ситуация с COVID-19 на Буковине:

      • Ситуация с коронавируса в Черновицкой области – худшая в Украине. Именно оттуда начался вспышка COVID-19 в государстве.
      • По состоянию на 28 апреля известно о 1429 случаях инфицирования в этом регионе. Летальных случаев – 33, выздоровели 79 пациентов.

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Черновцов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      сегодня , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Цели дорожных планов 2020: безопасность, качество, здоровая конкуренция
      сегодня , 08:31 Цели дорожных планов 2020: безопасность, качество, здоровая конкуренция
      Вадим Олійник