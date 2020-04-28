У Чернівцях запрацювали продуктові ринки попри карантинні обмеження
Попри дію карантинних обмежень та без відповідного рішення Кабміну у Чернівцях таки відкрилися продуктові ринки. Підприємці відновили роботу вранці 28 квітня.
Про це інформують місцеві ЗМІ. Правоохоронці, своєю чергою, збираються контролювати дотримання карантинних обмежень та притягатимуть підприємців до відповідальності в разі їх порушення. Зокрема, звертатимуть увагу на відсутність масок у продавців та покупців.
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"Люди працюють, хоча не так активно і жваво, як це було перед Великоднем. Наскільки я розумію, інформація про рішення виконкому ще не до всіх дійшла: в одному із продовольчих секторів нашого ринку сьогодні практично всі вийшли на роботу. В іншому – тільки половина підприємців", – розповів в коментарі УНІАН директор найбільшого у Чернівцях "Калинівського ринку" Ігор Маслянчук.
Він додав, що адміністрація ринку проводить профілактичні заходи та закликає підприємців і відвідувачів користуватися засобами індивідуального захисту і дотримуватися всіх вимог безпеки під час карантину.
Увага! Попри відновлення роботи карантинні обмеження щодо ринків діють з 20:00 до 4 ранку наступного дня. Тобто у цьому проміжку вони не можуть працювати.
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Чому у Чернівцях запрацювали ринки? 27 квітня група підприємців кількох чернівецьких ринків провела акцію протесту під будівлею Чернівецької ОДА. Вони вимагали у представників місцевої влади дозволити роботу продовольчих ринків у період карантину.
До них дослухалися: у Чернівецькій міськраді скликали позачергове засідання, на якому депутати дозволили місцевим ринкам відновити роботу.
Однак, це рішення не є законним, оскільки на загальнонаціональному рівні не було прийнято такого дозволу. Питання про роботу ринків Кабмін збирається розглянути 29 квітня.
Яка ситуація з COVID-19 на Буковині:
- Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області – найгірша в Україні. Саме звідти розпочався спалах COVID-19 у державі.
- Станом на 28 квітня відомо про 1 429 випадків інфікування у цьому регіоні. Летальних випадків – 33, одужали 79 пацієнтів.