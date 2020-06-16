С 1 июля в Украине заработает открытый рынок газа: потребители смогут легко менять поставщика газа.

Украинцам приходят две платежки на газ: одна за сам газ, а другая за его транспортировку. С июля вырастут тарифы на транспортировку газа. В то же время украинцам позволят сменить поставщика газа значительно легче, чем это есть сейчас – об этом читайте в материале 24 канала.

Актуально Тарифы на газ в июне 2020: сколько заплатят украинцы

Как изменятся тарифы на транспортировку газа

По всей Украине вырастет стоимость транспортировки газа для населения с 1 июля. Исключением является Киев, где цена останется самой низкой в ​​Украине – 0,34 гривны. Зато жители Львовской области, которые являются потребителями ООО "Спектргаза" вместо 2,39 гривны за транспортировку одного кубометра газа – будут платить 3,28 гривны. Это самая высокая по Украине цена.



Тарифы на транспортировку газа / Инфографика 24 канала

От чего зависит цена транспортировки

В больших городах транспортировка газа дешевле, потому что плотность населения выше, а расстояния наоборот меньше и соответственно компаниям выходит дешевле доставить газ в многоэтажку, чем в частные дома в отдаленном селе.

В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому нужно больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЭКУ,

– говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города" в комментарии Gazeta.ua.

Важно Тарифы на коммунальные услуги в Украине могут упасть

Как сменить поставщика газа

НКРЭКУ приняла решение, что украинцы могут быстро и просто менять поставщика газа. Это еще один шаг в рамках реформирования газового рынка, чего ждут от нас международные партнеры, в том числе МВФ.

Как сменить поставщика

Нужно выбрать нового поставщика газа;

Написать заявление-присоединение новому поставщику.

С июля потребитель газа может менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий,

– написал глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Украинцы могут менять поставщика когда захотят, даже каждый месяц. При этом неважно имеет ли человек долг перед прошлым поставщиком. Можно изменить, а затем оплатить.

Важно, что для этого не нужно прокладывать новую трубу, ведь за это отвечают газораспределительные компании. С 1 января поставкой и транспортировкой газа занимаются различные юридические компании, потому и приходят две платежки. К слову, изменить газораспределительную компанию тоже можно.

Сколько времени займет смена поставщика

Глава Нафтогаза сказал, что упрощенная процедура смены поставщика в "один клик" займет 3 дня. Однако Олег Диденко, директор ДК "Газ Украины", в блоге на Экономической правде с этим не согласен и отмечает: "И никаких трех дней для смены поставщика, как уже некоторые попытаются подать: пункт 9 нового раздела V однозначно определяет, что смена поставщика должна быть завершена в срок не более трех недель со дня получения новым поставщиком заявления-присоединения к договору поставки природного газа от бытового потребителя".

Еще один закон для вида или настоящая реформа

Так как теперь можно будет сменить поставщика, уже полгода можно изменить газораспределительную компанию. Только проблема в том, что настоящей конкуренции, которая и формирует свободный рынок, нет. Облгазы просто создали еще юридические компании, назвав их облгазсбыт, и при этом почти ничего не изменилось.

Будет ли так и с поставками газа – вопрос времени. Олег Диденко считает, что компаниям по поставкам газа будет трудно привлечь новых потребителей.

Необходимо создать единый, открытый для всех поставщиков, реестр бытовых потребителей. Теперь же каждый поставщик имеет реестр собственных потребителей, который является закрытым для других поставщиков,

– рассказал эксперт.

Когда украинцы могут сменить поставщика

Фактически это можно сделать хоть сегодня, но процедура довольно сложная и длительная. Может занять недели или больше месяца. И нужно иметь погашенную задолженность. Новое постановление должно упростить процедуру.

В Украине планировали открыть рынок газа для бытовых потребителей 1 мая, но из-за пандемии COVID-19 и карантина, открытие перенесли на 1 июля. До сих пор нет уверенности, что рынок таки откроют в июле.

Вместе с открытием рынка в Украине хотят отменить ПСО (Public Service Obligation – обязательство продавать газ на нужды населения и теплокоммунэнерго по фиксированной цене).

Как формируется тариф на газ для населения

Цену устанавливает "Нафтогаз" ежемесячно, но она не может быть ниже стоимости газа на нидерландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом к оптовой цене добавляют НДС, наценку газсбытов и "Укртрансгаза".

По мнению Олега Диденко, довольно странно формировать тариф на основе европейских цен, когда Украина на 70% обеспечивает себя газом и лишь менее трети – закупает (по данным за 2019 год Украина добыла 20,7 миллиарда кубометров, а использовала 29,8). Такая цена выгодна некоторым участникам украинского рынка газа, в частности олигарху Дмитрию Фирташу, которому принадлежит "Региональная газовая компания" (РГК), которая контролирует 70% распределения и розничного рынка газа.

Стоит знать Газовые войны: достроит ли Россия "Северный поток-2"

Украинцы ежемесячно видят низкую цену за газ в платежках. Однако это не заслуга Украины, а следствие мирового падения цен на газ из-за распространения коронавируса и кризиса. На самом деле новая формула, по которой уже полгода формируются цена, наоборот их поднимет, как только цена на мировом рынке вернутся к норме.