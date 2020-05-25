Газовые войны: достроит ли Россия "Северный поток-2"

Россия на 93% достроила "Северный поток-2", через который сможет обойти Украину в транзите газа. Американские санкции пока приостановили строительство, но два российских судна уже прибыли в Балтийское море для завершения проекта.

Достроит ли Россия "Северный поток-2"

Россия имеет четкое намерение таки завершить строительство "Северного потока-2" до весны 2021 года, которое отложили из-за санкций США. Эксперты говорят, что точно никто не знает удастся ли это ей, потому что Россия скрывает информацию о технологических возможностях. В материале 24 канала мы собрали экспертные мнения из дискуссии "Энергочетверга".

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У нас нет достоверной информации о технических возможностях установленного оборудования. Мы знаем, что теоретически такая возможность существует. Мы знаем, что нет примеров, когда россияне своими людьми и своими технологиями реализовали что-то такое, чего требует завершение "Северного потока-2", но риск того, что они могут это сделать, реально существует,

– считает Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики.

Вадим Гламаздин, директор по развитию Федерации работодателей нефтегазовой отрасли, соглашается с коллегой и объясняет, что известно о двух суднах, которыми Россия попытается достроить "Северный поток-2".

Поставки газа в Европу Россия использует уже давно и не одно десятилетие исключительно как оружие,

– заявил Вадим Гламаздин из Федерации работодателей нефтегазовой отрасли.

Первое судно

Соответствует требованиям разрешения, которое Дания выдала на построение в ее водах, то есть в ее экономической зоне;

Нет свидетельств, что это судно хоть когда-то строило трубы какого-либо диаметра, какого-либо давления, где-либо. Вероятно, технически не в состоянии это сделать;

Все сведения, которые есть о команде судна свидетельствуют, что она является нетренированной и не может получить лицензированные сертификаты;

Судно имеет систему динамического позиционирования (может без якорей закрепляться в определенной позиции или области).

Второе судно – баржа Фортуна

Фактически может положить трубу. Газпром использовал ее для построения газопровода длиной в 100 километров;

Баржа не соответствует требованиям Дании, чтобы получить разрешение;

Технологическое использование баржи несет угрозу безопасности: ей нужно пускать якори, а "вдоль трассы трубопровода очень много снарядов, которые не сдетонировали, времен Второй мировой войны, и в любое время якорь может просто наткнуться на снаряд и тогда и новая труба, и старая, которые там лежат, будут повреждены".



Баржа "Фортуна" / Фото olicapital

Это действительно комплексный вопрос, но мы можем абсолютно точно ответить на один: Россия точно будет пытаться,

– резюмирует Вадим Гламаздин.

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Что может помешать достройке "Северного потока-2"

Жесткие санкции США эффективно приостановили строительство "Северного потока-2". Все компании, среди которых и швейцарская компания Allseas, отказались от сотрудничества с Газпромом.

Ни одна международная компания не собирается рисковать собственным бизнесом, финансовым положением или возможностью вести бизнес со США для того, чтобы завершить трубопровод. All Seas приняла рациональное решение о выходе из проекта,

– рассказал Дэниел Вайдич, президент американской компании Yorktown Solutions.

Вайдич добавляет, что Газпром ищет альтернативных трубоукладчиков, но они далеко не такие высокотехнологичные. Они нуждаются в дополнительном переоснащении, а все это потребует времени.

Только совместные усилия международного сообщества в виде санкций и других физических механизмов, способны это остановить. Харченко добавляет, что имеющихся санкций достаточно, но если наложить дополнительные – Россия не достроит трубопровод "Северный поток-2".

Судьба Газпрома в случае достройки

Если Газпром таки решит достроить "Северный поток-2", то США наложит санкции:

Активы Газпрома в США заблокируют;

Все должностные лица и акционеры Газпрома не смогут въехать в США;

Любая американская компания или физлицо будет обязано уведомить о любом взаимодействии с собственностью Газпрома, поскольку такая собственность заключалась бы в санкционном изъятии правительством США.

"Очевидно, произойдет огромный вторичный эффект. Другие компании не захотят вести бизнес с Газпромом. И не только в США, но и за рубежом. И такую логику США применит с любым международным бизнесом, который хочет вести дела с Америкой. Такие компании дважды подумают, хотят ли они вести дела с Газпромом, если это грозит сотрудничеству со США", – рассказал Вайдич.

"Северный поток-2" и европейское регулирование

Если "Северный поток-2" и достроят, то он подпадет под европейское регулирование. Немецкий регулятор применил в отношении "Северного потока-2" третий энергетический пакет ЕС.

Это – антимонопольное правило, которое предусматривает, что:

одна компания-поставщик может использовать не более 50% трубы;

оператором транзита назначается независимая компания.

Согласно этому пакету, "Газпром" сможет использовать только 50% трубопровода, а все остальное – должен оставить конкурентам. Это должно исключить монополию российского газа в Европе и является частью программы энергетической безопасности. А поскольку вход к газопроводу есть только у России, то "Северный поток-2" просто рискует остаться полупустым. При таких условиях РФ не сможет отказаться от украинского транзита и недополучит значительное количество средств.

Роль Германии: за Украину или Россию

За последние полгода каждую неделю в Вашингтон прилетала новая делегация официальных лиц из Германии, которые пытались убедить США, что не нужно заниматься санкцией "Северного потока-2",

– рассказывает Гламаздин.

Когда Украина и Россия заключили новое соглашение по транзиту российского газа в конце 2019, то Германия снова попыталась пролоббировать отмену санкций. Якобы на интересы Украины это уже не влияет, рассказывает эксперт.

Причиной такой поддержки России со стороны Германии являются уникальные условия, которые Россия предложила Германии. Если "Северный поток-2" достроят, то, по словам Романа Цимбалюка, специального корреспондента УНИАН в Москве, Россия сможет отключить всех и только Германия будет распределять российский газ в Европе. Германия будет иметь более дешевый газ, чем соседи.

Кроме этого, как рассказывает Лана Зеркаль, в строительстве используют немецкие трубы, рабочих и технику. Очевидно, что это еще одна причина для поддержки Германией этого проекта.

Зато Гончар не понимает такой позиции Германии, ведь от этого выиграет только химическая отрасль страны. Другие мало используют газ.

В то же время эксперты отмечают, что в Германии нет единодушной позиции по "Северному потоку-2". Да, есть понимание того, что это принесет определенную экономическую выгоду, но и ряд политиков опасаются вести дела с Россией и считают такое сотрудничество опасным.

Именно сейчас, когда из-за кризиса коронавируса нас ждут тяжелые, в плане экономики, времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить,

– подчеркнул экс-канцлер Германии Шредер.

Что такое шредеризация?Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в 2016 году стал заведовать еще недостроенным газопроводом "Северный поток-2". Его последователи в правительстве Германии активно лоббируют интересы Кремля – не только экономические, но и политические. Поэтому возник термин "шредеризация", применяемый к немецкой политике.

В то же время Гончар считает, что у Германии нет юридических рычагов остановить строительство "Северного потока-2", даже если бы этого захотели все законодатели.

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Чем "Северный поток-2" грозит Украине

И хотя на достройку может понадобиться много времени в случае завершения проекта, Украине грозит остановка транзита российского газа. Это ярко показал опыт первого "Северного потока",

– говорит Гламаздин.

Украинский бюджет за 2019 год от транзита российского газа получил 70 миллиардов гривен. Это почти 7% от всех доходов государственного бюджета. За следующие 5 лет Украина по новому соглашению должна получить не менее 7 миллиардов долларов.

Если не достроят, то Украина от этого выиграет, потому что увеличатся объемы транзита через Украину, но главное Россия не сможет использовать газопровод в качестве энергетического оружия и политического давления, Виталий Щербенко, – отметил глава Федерации работодателей нефтегазовой отрасли.

Украина и "Турецкий поток"



"Турецкий поток" забрал часть транзита через Украину / Фото TopWar

За январь-февраль 2020 года транзит российского газа упал на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние 7 лет – это наименьший объем. Причиной этого является "Турецкий поток", через который Россия пустила значительную часть транзита.

Может ли Украина и Европа отказаться от российского газа

Я думаю, что эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу,

– выразила надежду Лана Зеркаль.

Роман Цимбалюк считает, что нужно как можно больше сделать себя независимыми от российского газа, который используют как политическое давление, потому что "никто не знает, в какое время или в какую минуту они снова закрутят газовый вентиль".

Вскоре Украина и часть Европы получат альтернативу российскому газу – норвежский. Польский Baltic Pipe пройдет по морским территориям трех стран: Швеции, Польши и Дании. Его протяженность составит примерно 275 километров. Еще часть пройдет международными водами Балтийского моря.

Начало строительства газопровода запланировано на вторую половину 2020 года, а его запуск на 1 октября 2022. Все необходимые разрешения получили.

Baltic Pipe: главное

Это новый газовый транспортный коридор из Норвегии на рынки Дании и Польши.

Годовая пропускная способность составит около 10 миллиардов кубических метров газа в год.

Это значительно больше от обеспечения польских потребностей на газ, поэтому Польша хочет стать "газовым хабом для этой части Европы".

По словам президента Польши Анджея Дуды, благодаря строительству интерконнекторов, Польша хочет поставлять газ из шельфа Норвежского моря в соседние страны в рамках инициативы Трех морей. Также она планирует поставлять газ в Украину .

. Таким образом польская сторона намерена заменить поставки газа от российского Газпрома.

"Наше будущее – это полная интеграция в газовый рынок ЕС. Я не думаю, что это очень далекая перспектива. Это не привязано к членству ЕС. Это можно достичь тем, чтобы правила были одинаковы на всей территории: и в Украине, и в странах ЕС и, чтобы не было никаких регуляторных барьеров, которые препятствуют свободной торговли", – считает Лана Зеркаль, советник главы правления НАК Нафтогаз Украины.

Какое соглашение у Украины с Россией сейчас

Россия с 2003 года упрямо фокусировано реализует свой геополитический проект. Как фактически убить транзит через Украину,

– считает Александр Харченко

В конце 2019 года "Нафтогаз" заключил новое соглашение с "Газпромом" о транзите. Россия настаивала, чтобы это была краткосрочная сделка на один год (до завершения "Северного потока-2" оставался год, поэтому украинский транзит в дальнейшем мог быть просто ненужным). Украина же настаивала на том, чтобы договор заключили сразу на 5 лет по принципу "качай или плати". Теперь Россия 5 лет должна обязательно качать украинской трубой газ в определенном количестве или платить такую же сумму без транзита.

Согласно договору, в первый год Россия должна перекачать через Украину по меньшей мере 65 миллиардов кубометров "голубого топлива", а в последующие 4 года – по 40 миллиардов кубометров. Очевидно, что Россия выбила себе другие условия на первый год, пока "Северный поток-2" еще не начал работать.



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