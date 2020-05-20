Германия освободила "Северный поток" от европейского регулирования: что это означает

Российский газопровод "Северный поток" не будет подпадать под действует правил Газовой директивы Евросоюза. Соответствующее решение приняло Федеральное сетевое агентство Германии.

Нормы Третьего энергопакета не будут применять к "Северному потоку" в последующие 20 лет. Об этом говорится в сообщении компании Nord Stream AG.

Важно Суд ЕС рассмотрел дело касательно функционирования "Северного потока": детали решения

После этого срока оператор "Северного потока" будет вынужден резервировать не менее 50% мощностей для альтернативных поставщиков.

Обратите внимание! Газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательства, регулирующего рынки газа на территории Евросоюза.

Что предусматривает директива ЕС

Директивой предусмотрено, что поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными.

Поэтому "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другому, не связанному с ним компании.

Сама же эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только "Газпрома", но и другим компаниям-поставщикам.

То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

К теме Польша хочет арестовать активы "Газпрома" в проект "Северного потока - 2"

Что известно о "Северном потоке"

Газопровод "Северный поток" был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года, с тех пор он прокачал более 345 миллиардов кубометров природного газа.

Парные газопроводы проходят от российского Выборга через Балтийское море в немецкий Лубмин.

Все, что нужно знать о "Северный поток-2": смотрите видео