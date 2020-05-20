Германия освободила "Северный поток" от европейского регулирования: что это означает
Российский газопровод "Северный поток" не будет подпадать под действует правил Газовой директивы Евросоюза. Соответствующее решение приняло Федеральное сетевое агентство Германии.
Нормы Третьего энергопакета не будут применять к "Северному потоку" в последующие 20 лет. Об этом говорится в сообщении компании Nord Stream AG.
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После этого срока оператор "Северного потока" будет вынужден резервировать не менее 50% мощностей для альтернативных поставщиков.
Обратите внимание! Газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательства, регулирующего рынки газа на территории Евросоюза.
Что предусматривает директива ЕС
- Директивой предусмотрено, что поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными.
- Поэтому "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другому, не связанному с ним компании.
- Сама же эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только "Газпрома", но и другим компаниям-поставщикам.
- То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.
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Что известно о "Северном потоке"
- Газопровод "Северный поток" был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года, с тех пор он прокачал более 345 миллиардов кубометров природного газа.
- Парные газопроводы проходят от российского Выборга через Балтийское море в немецкий Лубмин.
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