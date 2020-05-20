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Германия освободила "Северный поток" от европейского регулирования: что это означает

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Германия освободила "Северный поток" от европейского регулирования
Германия освободила "Северный поток" от европейского регулирования / Unsplash

Российский газопровод "Северный поток" не будет подпадать под действует правил Газовой директивы Евросоюза. Соответствующее решение приняло Федеральное сетевое агентство Германии.

Нормы Третьего энергопакета не будут применять к "Северному потоку" в последующие 20 лет. Об этом говорится в сообщении компании Nord Stream AG.

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После этого срока оператор "Северного потока" будет вынужден резервировать не менее 50% мощностей для альтернативных поставщиков.

Обратите внимание! Газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательства, регулирующего рынки газа на территории Евросоюза.

Что предусматривает директива ЕС

  • Директивой предусмотрено, что поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными.
  • Поэтому "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другому, не связанному с ним компании.
  • Сама же эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только "Газпрома", но и другим компаниям-поставщикам.
  • То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

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Что известно о "Северном потоке"

  • Газопровод "Северный поток" был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года, с тех пор он прокачал более 345 миллиардов кубометров природного газа.
  • Парные газопроводы проходят от российского Выборга через Балтийское море в немецкий Лубмин.

Все, что нужно знать о "Северный поток-2": смотрите видео

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Газ Евросоюз Газпром Новости России Строительство Северный поток-2
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