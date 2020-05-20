Німеччина звільнила "Північний потік" від європейського регулювання: що це означає

Російський газопровід "Північний потік" не підпадатиме під діє правил Газової директиви Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалило Федеральне мережеве агентство Німеччини.

Норми Третього енергопакета не будуть застосовувати до "Північного потоку" наступні 20 років. Про це мовиться у повідомленні компанії Nord Stream AG.

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Після цього терміну оператор "Північного потоку" буде змушений резервувати не менше 50% потужностей для альтернативних постачальників.

Зверніть увагу! Газова директива ЄС є одним з ключових документів європейського енергетичного законодавства, що регулює ринки газу на території Євросоюзу.

Що передбачає директива ЄС

Директивою передбачено, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими.

Відтак "Газпром" має передати "Північний потік – 2" в управління іншій, не пов'язаній з ним компанії.

Сама ж ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише "Газпрому", але й іншим компаніям-постачальникам.

Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

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Що відомо про "Північний потік"

Газопровід "Північний потік" був введений в експлуатацію в листопаді 2011 року, з того часу він прокачав понад 345 мільярдів кубометрів природного газу.

Парні газопроводи проходять від російського Виборга через Балтійське море до німецького Лубміна.

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