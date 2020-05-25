Газові війни: чи добудує Росія "Північний потік-2"

Росія на 93% добудувала "Північний потік-2", через який зможе обійти Україну в транзиті газу. Американські санкції поки призупинили будівництво, але два російських судна вже прибули в Балтійське море для завершення проєкту.

Чи добудує Росія "Північний потік-2"

Росія має чіткий намір таки завершити будівництво "Північного потоку-2" до весни 2021, який відклали через санкції США. Експерти кажуть, що точно не знає ніхто чи це їй вдасться, бо Росія приховує інформацію про технологічні можливості. У матеріалі 24 каналу ми зібрали експертні думки з дискусії "Енергочетверга".

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Ми не маємо достеменної інформації щодо технічних можливостей інстальованого обладнання. Ми знаємо, що теоретично така можливість існує. Ми знаємо, що немає прикладів, коли росіяни своїми людьми і своїми технологіями реалізували щось таке, як вимагає завершення "Північного потоку-2", але ризик того, що вони можуть це зробити, реально існує,

– вважає Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики.

Вадим Гламаздін, директор з розвитку Федерації роботодавців нафтогазової галузі, погоджується з колегою і пояснює, що відомо про два судна, якими Росія спробує добудувати "Північний потік-2".

Постачання газу в Європу Росія використовує вже давно і не одне десятиліття виключно як зброю,

– заявив Вадим Гламаздін з Федерації роботодавців нафтогазової галузі.

Перше судно

Відповідає вимогам дозволу, який Данія видала на побудову в її водах, тобто в її економічній зоні;

Немає свідчень, що це судно хоч колись будувало труби будь-якого діаметру, будь-якого тиску, будь-де. Ймовірно, технічно неспроможне це зробити;

Всі відомості, які є про команду судна свідчать, що вона є нетренованою та не може отримати ліцензовані сертифікати;

Судно має систему динамічного позиціюнування (може без якорів закріплюватися в певній позиції чи області).

Друге судно – баржа Фортуна

Фактично може покласти трубу. Газпром використовував її для побудови газогону довжиною у 100 кілометрів;

Баржа не відповідає вимогам Данії, щоб отримати дозвіл;

Технологічне використання баржі несе загрозу безпеці: їй потрібно пускати якорі, а "вздовж траси трубопроводу дуже багато снарядів, які не здетонували, часів Другої світової війни і в будь-який час якір може просто натрапити на снаряд і тоді і нова труба, і стара, яка там лежить буде пошкоджена".



Баржа "Фортуна" / Фото olicapital

Це дійсно комплексне питання, але ми можемо абсолютно точно відповісти: Росія точно буде намагатися,

– резюмує Вадим Гламаздін.

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Що може завадити добудові "Північного потоку-2"

Жорсткі санкції США ефективно призупинили будівництво "Північного потоку-2". Всі компанії, серед яких і швейцарська компанія Allseas, відмовилися від співпраці з Газпромом.

Жодна міжнародна компанія не збирається ризикувати власним бізнесом, фінансовим становищем чи можливістю вести бізнес зі США для того, щоб завершити трубопровід. All Seas прийняла раціональне рішення про вихід з проєкту, – розповів Деніел Вайдич, президент американської компанії Yorktown Solutions.

Вайдич додає, що Газпром шукає альтернативних трубоукладачів, але вони далеко не такі високотехнологічні. Вони потребують додаткового переоснащення, а все це вимагатиме часу.

Лише спільні зусилля міжнародної спільноти у вигляді санкцій та інших фізичних механізмів, здатні це зупинити. Харченко додає, що наявних санкцій недостатньо, але якщо накласти додаткові – Росія не добудує трубопровід "Північний потік-2".

Доля Газпрому у випадку добудови

Якщо Газпром таки вирішить добудувати "Північний потік-2", то США накладе санкції:

Активи Газпрому у США заблокують;

Усі посадові особи та акціонери Газпрому не зможуть в'їхати в США;

Будь-яка американська компанія або фізособа буде зобов'язана повідомити про будь-яку взаємодію з власністю Газпрому, оскільки така власність полягала б у санкційному вилученню урядом США.

"Очевидно, відбудеться величезний вторинний ефект. Інші компанії не захочуть вести бізнес з Газпромом. І не лише у США, але і за кордоном. І таку логіку США застосує з будь-яким міжнародним бізнесом, який хоче вести справи з Америкою. Такі компанії двічі подумають чи хочуть вони вести справи з Газпромом, якщо це загрожує співпраці з США", – розповів Вайдич.

"Північний потік-2" та європейське регулювання

Якщо "Північний потік-2" і добудують, то він підпаде під європейське регулювання. Німецький регулятор застосував щодо "Північного потоку-2" третій енергетичний пакет ЄС.

Це – антимонопольне правило, яке передбачає, що:

одна компанія-постачальник може використовувати не більше, ніж 50% труби;

оператором транзиту призначається незалежна компанія.

Згідно з цим пакетом, "Газпром" зможе використовувати тільки 50% трубопроводу, а все інше – має залишити конкурентам. Це має унеможливити монополію російського газу в Європі та є частиною програми енергетичної безпеки. А оскільки вхід до газопроводу є тільки у Росії, то "Північний потік-2" просто ризикує залишитись напівпорожнім. За таких умов РФ не зможе відмовитись від українського транзиту та недоотримає значну кількість коштів.

Роль Німеччини: за Україну чи Росію

За останні пів року кожного тижня до Вашингтону прилітала нова делегація офіційних осіб з Німеччини, які намагалися переконати США, що не потрібно займатися санкціонуванням "Північного потоку-2",

– розповідає Гламаздін.

Коли Україна та Росія уклали нову угоду щодо транзиту російського газу на кінці 2019, то Німеччина знову спробувала пролобіювати скасування санкцій. Буцімто на інтереси України це вже не впливає, розповідає експерт.

Причиною такої підтримки Росії з боку Німеччини є унікальні умови, які Росія запропонувала Німеччині. Якщо "Північний потік-2" добудують, то, за словами Романа Цимбалюка, спеціального кореспондента УНІАНу в Москві, Росія зможе вимкнути всіх і тільки Німеччина буде розподіляти російський газ у Європі. Німеччина матиме дешевший газ, ніж сусіди.

Крім цього, як розповідає Лана Зеркаль, у будівництві використовують німецькі труби, робочих та техніку. Очевидно, що це ще одна причина для підтримки Німеччиною цього проєкту.

Натомість Гончар не розуміє такої позиції Німеччини, адже від цього виграє лише хімічна галузь країни. Інші мало використовують газ.

Водночас експерти зазначають, що в Німеччині немає одностайної позиції щодо "Північного потоку-2". Так, є розуміння того, що це принесе певну економічну вигоду, але й низка політиків остерігаються вести справи з Росією і вважають таку співпрацю небезпечною.

Саме зараз, коли через кризу коронавірусу нас чекають важкі, у плані економіки, часи, нам потрібно більше співпраці. Тому безглузді санкції треба скасувати,

– наголосив ексканцлер Німеччини Шредер.

Що таке шредеризація?Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер у 2016 став завідувати ще недобудованим газогоном "Північний потік-2". Його послідовники в уряді Німеччини активно лобіюють інтереси Кремля – не лише економічні, а й політичні. Тому виник термін "шредеризація", який застосовують до німецької політики.

Водночас Гончар вважає, що у Німеччини нема юридичних важелів зупинити будівництво "Північного потоку-2", навіть якби цього захотіли всі законодавці.

Важливо Альтернатива газу з Росії: Польща отримала всі дозволи для будівництва Baltic Pipe

Чим "Північний потік-2" загрожує Україні

І хоча на добудову може знадобитися багато часу в разі завершення проєкту Україні загрожуватиме зупинка транзиту російського газу. Це яскраво засвідчив досвід першого "Північного потоку",

– каже Гламаздін.

Український бюджет за 2019 рік від транзиту російського газу отримав 70 мільярдів гривень. Це майже 7% від усіх доходів державного бюджету. За наступні 5 років Україна за новою угодою має отримати щонайменше 7 мільярдів доларів.

"Якщо недобудують, то Україна від цього виграє, тому що збільшаться обсяги транзиту через Україну, але головне Росія не зможе використати цей газогін в якості енергетичної зброї і політичного тиску," – вважає Віталій Щербенко, голова Федерації роботодавців нафтогазової галузі.

Україна і "Турецький потік"



"Турецький потік" забрав частину транзиту через Україну / фото TopWar

За січень-лютий 2020 року транзит російського газу впав на 53% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За останні 7 років – це найменший об'єм. Причиною цього є "Турецький потік", через який Росія пустила значну частину транзиту.

Чи може Україна та Європа відмовитися від російського газу

Я думаю, що ера домінування російського газу на європейському ринку добігає кінця,

– висловила сподівання Лана Зеркаль.

Роман Цимбалюк вважає, що потрібно якомога більше унезалежнити себе від російського газу, який використовують як політичний тиск, тому що "ніхто не знає, в який час чи в яку хвилину вони знову закрутять газовий вентиль".



Незабаром Україна та частина Європи отримають альтернативу російському газу – норвезький. Польський Baltic Pipe пройде морськими територіями трьох країн: Швеції, Польщі та Данії. Його протяжність складатиме приблизно 275 кілометрів. Ще частина пройде міжнародними водами Балтійського моря.

Початок будівництва газопроводу запланували на другу половину 2020 року, а його запуск на 1 жовтня 2022. Всі необхідні дозволи отримали.

Baltic Pipe: головне

Це новий газовий транспортний коридор із Норвегії до ринків Данії та Польщі.

Річна пропускна здатність становитиме приблизно 10 мільярдів кубічних метрів газу в рік.

Це значно більше від забезпечення польських потреб на газ, відтак Польща хоче стати "газовим хабом для цієї частини Європи".

За словами президент Польщі Анджея Дуди, завдяки будівництву інтерконекторів Польща хоче постачати газ із шельфу Норвезького моря до сусідніх країн у межах ініціативи Трьох морів. Також вона планує постачати газ до України .

. Таким чином польська сторона має намір замінити поставки газу від російського Газпрому".

"Наше майбутнє – це повна інтеграція в газовий ринок ЄС. Я не думаю, що це дуже далека перспектива. Це не прив’язано до членства ЄС. Це можна досягти тим, щоб правила були однакові на всій території: і в Україні, і в країнах ЄС і, щоб не було ніяких регуляторних бар'єрів, які перешкоджають вільній торгівлі", – вважає Лана Зеркаль, радниця голови правління НАК Нафтогаз України.

Яка угода в України з Росією зараз

Росія з 2003 вперто фокусовано реалізовує свій геополітичний проєкт. Як фактично вбити транзит через Україну,

– вважає Олександр Харченко

Наприкінці 2019 року "Нафтогаз" уклав нову угоду з "Газпромом" про транзит. Росія наполягала, щоб це була короткострокова угода на один рік (до завершення "Північного потоку-2" залишався рік, тому український транзит надалі міг бути просто непотрібним). Україна ж наполягала на тому, щоб угоду уклали одразу на 5 років за принципом "качай або плати". Тепер Росія 5 років має обов'язково качати українською трубою газ у певній кількості або платити таку ж суму без транзиту.

Згідно з угодою, в перший рік Росія має перекачати через Україну щонайменше 65 мільярдів кубометрів "блакитного палива", а в наступні 4 роки – по 40 мільярдів кубометрів. Очевидно, що Росія вибила собі інші умови на перший рік, доки "Північний потік-2" ще не почав працювати.



Мапа "Північного потоку-2"

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