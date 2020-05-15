Санкції США мають вирішальне значення, – Зеркаль про блокування "Північного потоку – 2"

Якщо Росія таки добудує "Північний потік – 2", то транзит України з високою ймовірністю дорівнюватиме нулю. Тож, санкції США мають вирішальне значення для блокування будівництва.

Американські партнери України запевняють, що "Газпрому" не вдасться залучити свій флот без ризику для всієї компанії та її акціонерів потрапити під жорсткі санкції США. Про це написала ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль у фейсбуці.

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Про рішення німецького регулятора

Зеркаль пояснила, що рішення Федеральної мережевої агенції ФРН стосується правил його функціонування у випадку завершення будівництва.

Якщо точніше, воно означає, що на проєкт "Північний потік – 2" на німецькій території мають повною мірою поширюватися правила оновленої газової директиви ЄС,

– наголосила вона.

Що передбачає директива ЄС?Рада ЄС 15 квітня ухвалила зміни до європейського газового законодавства. Новою директивою передбачено, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими.



Відтак "Газпром" має передати "Північний потік – 2" в управління іншій, не пов'язаній з ним компанії. Сама ж ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише "Газпрому", але й іншим компаніям-постачальникам. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

Зеркаль додала, що одна компанія може користуватися не більше за 50% потужностей трубопроводу. До решти 50% власник повинен надати вільний доступ іншим компаніям.

Це складно уявити, оскільки "вхід у трубу" є лише на території РФ. Отже, у такому випадку, навіть якщо проєкт буде завершено, Росія зможе використовувати його проєктні транзитні потужності тільки на половину,

– заявила Зеркаль.

Вона підкреслила, що компанія Nord Stream 2 AG має ще місяць, щоб подати апеляцію на рішення німецького регулятора. Але Україна розраховує, що аргументи про неможливість застосування звільнення будуть такими ж переконливими для німецької феміди, як і для регулятора.

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Що буде з українським транзитом

Зеркаль розповіла, що зі збереженням транзитної ролі України все ще під питанням. Якщо трубопровід добудують, наш транзит з високою ймовірністю дорівнюватиме нулю.

Саме тому, санкції США мають зараз вирішальне значення для блокування будівництва. Наші американські партнери запевняють, що Газпрому не вдасться залучити свій флот без ризику для всієї компанії та її акціонерів потрапити під жорсткі санкції США,

– написала Зеркаль.

Раніше гендиректор компанії Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон розповів, що після запуску "Турецького потоку" Україна майже повністю втратила транзит з Росії у Туреччину, Грецію і Болгарію.

За його словами, запуск "Північного потоку – 2" коштуватиме Україні до 3 мільярдів доларів щорічно.

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