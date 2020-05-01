"Північний потік – 2" підлягає європейському регулюванню: що це означає

"Північний потік – 2" не матиме імунітету до директиви ЄС. Про такі наміри заявили у Федеральному мережевому агентстві Німеччини.

Тобто російський газопровід підлягатиме європейському регулюванню, пише Handelsblatt.

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Що передбачає директива ЄС

Рада ЄС 15 квітня ухвалила зміни до європейського газового законодавства. Новою директивою передбачено, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими.

Зверніть увагу! Газова директива ЄС є одним з ключових документів європейського енергетичного законодавства, що регулює ринки газу на території Євросоюзу.

Відтак "Газпром" має передати "Північний потік – 2" в управління іншій, не пов'язаній з ним компанії. Сама ж ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише "Газпрому", але й іншим компаніям-постачальникам. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

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Позиція російського "Газпрому"

Російський "Газпром" з початку 2020 року вимагав звільнити "Північний потік – 2" від регулювання ЄС. Така можливість передбачена у зміненій газовій директиві ЄС при направленні відповідного запиту до регулятора тієї країни Євросоюзу, в територіальних водах якої закінчується трубопровід.

Сторони процесу зобов'язані відповісти регулятору про свою позицію до 8 травня. Однак відомо, що Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовить "Північному потоку – 2" в імунітеті до газової директиви Європейського союзу.

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