"Северный поток-2" подлежит европейскому регулированию: что это значит

У "Северного потока-2" не будет иммунитета к директиве ЕС. О таких намерениях заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

То есть российский газопровод будет подлежать европейскому регулированию, пишет Handelsblatt.

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Что предусматривает директива ЕС

Совет ЕС 15 апреля принял изменения в европейское газовое законодательство. Новой директивой предусмотрено, что поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными.

Обратите внимание! Газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательства, регулирующего рынки газа на территории Евросоюза.

Поэтому "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другой, не связанному с ним компании. Сама же эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только "Газпрома", но и другим компаниям-поставщикам. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

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Позиция российского "Газпрома"

Российский "Газпром" с начала 2020 года требовал освободить "Северный поток-2" от регулирования ЕС. Такая возможность предусмотрена в измененной газовой директиве ЕС при направлении соответствующего запроса к регулятору той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.

Стороны процесса обязаны ответить регулятору о своей позиции до 8 мая. Однако известно, что Федеральное сетевое агентство Германии откажет "Северному потоку-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского союза.

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