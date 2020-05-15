Санкции США имеют решающее значение, – Зеркаль о блокировании "Северного потока-2"

Если Россия таки достроит "Северный поток-2", то транзит Украины с высокой вероятностью будет равен нулю. Поэтому, санкции США имеют решающее значение для блокировки строительства.

Американские партнеры Украины уверяют, что "Газпрому" не удастся привлечь свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США. Об этом написала экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Фейсбуке.

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О решении Немецкого регулятора

Зеркаль объяснила, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ касается правил его функционирования в случае завершения строительства.

Если точнее, оно означает, что на проект "Северный поток-2" на немецкой территории должны в полной мере распространяться правила обновленной газовой директивы ЕС,

– подчеркнула она.

Что предусматривает директива ЕС?

Совет ЕС 15 апреля принял изменения в европейское газовое законодательство. Новой директивой предусмотрено, что поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными.



Поэтому "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другой, не связанной с ним компании. Сама же эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только "Газпрому", но и другим компаниям-поставщикам. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

Зеркаль добавила, что одна компания может пользоваться не более 50% мощностей трубопровода. К остальным 50% владелец должен предоставить свободный доступ другим компаниям.

Это сложно представить, поскольку "вход в трубу" есть только на территории РФ. Следовательно, в таком случае, даже если проект будет завершен, Россия сможет использовать его проектные транзитные мощности только на половину,

– заявила Зеркаль.

Она подчеркнула, что у компании Nord Stream 2 AG есть еще месяц, чтобы подать апелляцию на решение немецкого регулятора. Но Украина рассчитывает, что аргументы о невозможности применения освобождения будут такими же убедительными для немецкой фемиды, как и для регулятора.

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Что будет с украинским транзитом

Зеркаль рассказала, что сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом. Если трубопровод достроят, наш транзит с высокой вероятностью будет равен нулю.

Именно поэтому, санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства. Наши американские партнеры уверяют, что "Газпрому" не удастся привлечь свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США,

– написала Зеркаль.

Ранее гендиректор компании Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассказал, что после запуска "Турецкого потока" Украина почти полностью потеряла транзит из России в Турцию, Грецию и Болгарию.

По его словам, запуск "Северного потока-2" будет стоить Украине около 3 миллиардов долларов ежегодно.

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