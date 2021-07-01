Впрочем доступным он будет, пока, только для физических лиц и с ограничениями площади земли. Покупать земельные участки на первом этапе смогут только те, у кого есть паспорт Украины, и не больше 100 гектаров в одни руки.

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В общем владельцу пая, чтобы продать участок, нужно:

иметь кадастровый номер;

зарегистрировать право собственности в госреестре прав на недвижимое имущество;

иметь бумажную или электронную выписку из госреестра прав.

Сама же процедура продажи – обычная. А вот найти покупателей можно среди знакомых или разместить объявление о продаже на профильных ресурсах. Уже потом для заключения договора нужно обратиться к нотариусу, который осуществит проверки, удостоверит договор купли-продажи и зарегистрирует переход прав.

Что известно о следующих этапах продажи? Следующий этап продажи начнется с 2024 года. Позволят участвовать в торгах и юридическим лицам, а ограничения составит до 10 тысяч гектаров. Уже третьим этапом должен стать Всеукраинский референдум, на котором будут определять, нужно ли продавать землю сельскохозяйственного назначения иностранным инвесторам.

"Мы должны спросить граждан, можем ли открыть землю для продажи иностранцам. Я считаю, что это вообще необходимо сделать. Потому что только тогда у нас будет реальная стоимость земли, рыночная стоимость земли, потому что иностранный капитал повысит стоимость на землю и позволит пайщикам получать больше" , – отметил народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Кто и за сколько сможет купить землю: смотрите сюжет 24 канала

Несмотря на результаты референдума, иностранцы не смогут покупать землю в 50-километровой зоне от границы Украины. Перед заключением сделки нотариус проверит:

сколько у потенциального покупателя есть земли;

не находится ли он под санкциями;

не подозревается ли в террористической деятельности.

А вот стоимость земельного угодья за гектар будет стоить в среднем 1 – 2 тысячи долларов, в зависимости от региона. "Оценочная стоимость земли, то есть та цена, которую определяют как такую, теоретическую, существенно выросла за последние 5 лет – почти втрое в долларах. Все ждали открытия рынка земли, поэтому определенный рост уже состоялся", – отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Эксперты советуют не продавать паи

Но эксперты советуют не спешить с продажей паев. Ведь за первые 3 – 5 лет цены вырастут минимум вдвое. Жители сел и экономика страны от этого только выиграют.

После фактического запуска рынка при разрешении покупать землю сельскохозяйственного назначения юридическим лицам возможна стоимость от 2 до 3 тысяч долларов за гектар, в зависимости от региона, плодородия земли и других показателей,

– рассказала адвокат Наталья Коновал.

Покупать землю нужно только через банк с подтверждением источников доходов. То есть просто купить землю нельзя, придется отчитаться, откуда деньги, и оплатить все налоги. Более того, будет осуществляться финансовый мониторинг.

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Несмотря на это, следует помнить, что владельца угодий никто не может заставить продать свой пай. Впрочем, не помешает проверить, все ли с участком в порядке. Это можно сделать, воспользовавшись публичной кадастровой картой.



Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала