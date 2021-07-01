Утім доступним він буде, поки що, лише для фізичних осіб та з обмеженнями площі землі. Купувати земельні ділянки на першому етапі зможуть лише ті, хто має паспорт України, і не понад 100 гектарів в одні руки.

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Загалом власнику паю, щоб продати ділянку, потрібно:

мати кадастровий номер;

зареєструвати право власності у держреєстрі речових прав на нерухоме майно;

мати паперовий чи електронний витяг із держреєстру речових прав.

Сама ж процедура продажу – звичайна. А ось знайти покупців можна серед знайомих або розмістити оголошення про продаж на профільних ресурсах. Вже потім для укладення угоди треба звернутися до нотаріуса, який здійснить перевірки, посвідчить договір купівлі-продажу та зареєструє перехід прав.

Що відомо про наступні етапи продажу? Наступний етап продажу розпочнеться з 2024 року. Дозволять брати участь в торгах і юридичним особам, а обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів. Вже третім етапом має стати Всеукраїнський референдум, на якому визначатимуть, чи потрібно продавати землю сільськогосподарського призначення іноземним інвесторам.

"Ми повинні запитати громадян, чи можемо відкрити землю для продажу іноземцям. Я вважаю, що це взагалі необхідно зробити. Бо тільки тоді у нас буде реальна вартість землі, ринкова вартість землі, бо іноземний капітал підвищить вартість на землю і дозволить пайовикам отримувати більше", – наголосив народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Хто і за скільки зможе купити землю: дивіться сюжет 24 каналу

Попри результати референдуму, іноземці не зможуть купувати землю в 50-кілометровій зоні від державного кордону України. Перед укладанням угоди нотаріус перевірить:

скільки потенційний покупець має землі;

чи не перебуває він під санкціями;

чи не підозрюється в терористичній діяльності.

А ось вартість земельного угіддя за гектар коштуватиме в середньому 1 – 2 тисячі доларів, залежно від регіону. "Оцінювальна вартість землі, тобто та ціна, яку визначають як таку, теоретичну, суттєво зросла за останні 5 років – майже втричі в доларах. Всі чекали відкриття ринку землі, тому певні зростання вже відбулися", – відзначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Експерти радять не продавати паї

Та експерти радять не поспішати з продажем паїв. Адже за перші 3 – 5 років ціни зростуть щонайменше вдвічі. Селяни та економіка країни від цього тільки виграють.

Після фактичного запуску ринку за дозволу купляти землю сільськогосподарського призначення юридичним особам можлива вартість від 2 до 3 тисяч доларів за гектар, в залежності від регіону, родючості землі й інших показників,

– розповіла адвокатка Наталія Коновал.

Купувати землю потрібно лише через банк з підтвердженням джерел доходів. Тобто просто купити землю не можна, доведеться відзвітувати, звідки гроші, та сплатити всі податки. Ба більше, здійснюватиметься фінансовий моніторинг.

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Попри це, варто пам'ятати, що власника угідь ніхто не може змусити продати свій пай. Втім не завадить перевірити, чи з ділянкою все гаразд. Це можна зробити, скориставшись публічною кадастровою картою.



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу