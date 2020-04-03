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      Рынок недвижимости: выгодно ли сейчас покупать квартиры

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      Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд"

      2 апреля "Интергал-Буд" провел ZOOM-конференцию для "диванных" инвесторов "Безопасные инвестиции в недвижимость".

      Во время конференции, в частности, обсудили вопрос о том, как происходит строительство в условиях карантина, как застройщики отреагировали на форс-мажорные обстоятельства и как покупателю обернуть ситуацию на рынке жилья в свою пользу.

      Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд":

      • Сильные игроки рынка, как наша компания, не рассматривают возможность остановки строительных площадок. Если остановить их сейчас, это на фоне паники очень ударит по доверию покупателей к застройщикам и рынку в целом.
      • Инвестиции в недвижимость – это сохранение средств, высокая доходность и возможность использовать актив по-разному (аренда, перепродажа, залог для банковского займа)
      • Сейчас выгодный период для покупки квартиры, потому что ряд девелоперов, в частности, "Интергал-Буд", чтобы стимулировать платежеспособного покупателя к сделке, зафиксировали выгодный курс покупки в своих ЖК. Например, наш курс до конца карантина составляет 25,5 грн. Есть возможность приобрести за полную стоимость жилье, оплатить первый взнос или рассрочку по льготному курсу. Мы также дали возможность отсрочить на 2 – 3 месяца оплату счета по рассрочке для тех, кто пострадал от карантина.
      • Цены на жилье в перспективе по завершению карантина и выхода страны из непростой ситуации будут только расти. Во-первых, себестоимость строительства увеличивается вследствие повышения материалов и комплектующих. Даже сейчас, в условиях карантина, подрядчики не готовы делать скидки и работать в минус. Во-вторых, инфляция и сопутствующие расходы на проект также будут влиять на ценообразование девелоперов. Никто не будет работать себе в убыток. Большинство крупных игроков смогут подождать, продолжая строить, и будут продавать позже по более высоким ценам на большей стадии готовности. А, следовательно, – еще дороже.
      • В дальнейшем дисконты и выгодный курс, который ниже общерыночного, никто держать не будет. Надо понимать, что девелоперам с финансовой подушкой и запасом прочности легче пережить два-три месяца на период затяжного карантина с нулевыми продажами, чем демпинговать. Стоимость квадратного метра зависит от себестоимости строительства и расходов на материалы. Если мы говорим о качестве и комфорте, он не может быть ниже рыночной цены. "Интергал-Буд" не зависит от денег инвесторов и может продолжить строить, даже если в определенный период мы будем наблюдать пониженную активность инвесторов.
      Теги: Новости Украины Цены на недвижимость Покупка недвижимости Продажа недвижемости
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