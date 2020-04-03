Рынок недвижимости: выгодно ли сейчас покупать квартиры

2 апреля "Интергал-Буд" провел ZOOM-конференцию для "диванных" инвесторов "Безопасные инвестиции в недвижимость".

Во время конференции, в частности, обсудили вопрос о том, как происходит строительство в условиях карантина, как застройщики отреагировали на форс-мажорные обстоятельства и как покупателю обернуть ситуацию на рынке жилья в свою пользу.

Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд":