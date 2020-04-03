Ринок нерухомості: чи вигідно зараз купувати квартири
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2 квітня "Інтергал-Буд" провів ZOOM-конференцію для "диванних" інвесторів "Безпечні інвестиції у нерухомість".
Під час конференції, зокрема, обговорили питання щодо того, як відбувається будівництво в умовах карантину, як забудовники відреагували на форс-мажорні обставини та як покупцю обернути ситуацію на ринку житла на свою користь.
Анна Лаєвська, комерційний директор "Інтергал-Буд":
- Сильні гравці ринку, як наша компанія, не розглядають можливості зупинки будівельних майданчиків. Якщо зупинити їх зараз, це на тлі паніки дуже вдарить по довірі покупців до забудовників і ринку в цілому.
- Інвестиції в нерухомість – це збереження коштів, висока дохідність і можливість використовувати актив по-різному (оренда, перепродаж, застава для банківської позики)
- Зараз вигідний період для купівлі квартири, бо низка девелоперів, зокрема "Інтергал-Буд", щоб стимулювати платоспроможного покупця до угоди зафіксували вигідний курс купівлі у своїх ЖК. Наприклад, наш курс до кінця карантину становить 25,5 грн. Є можливість придбати за повну вартість житло, оплатити перший внесок чи розтермінування за пільговим курсом. Ми також дали можливість відтермінувати на 2-3 місяці сплату рахунку за розтермінуванням для тих, хто постраждав від карантину.
- Ціни на житло у перспективі по завершенню карантину і виходу країни із непростої ситуації будуть лише зростати. По-перше, собівартість будівництва збільшується внаслідок підвищення матеріалів і комплектуючих. Навіть зараз, в умовах карантину, підрядники не готові робити знижки і працювати в мінус. По-друге, інфляція і супутні витрати на проєкт також будуть впливати на ціноутворення девелоперів. Ніхто не буде працювати собі в збитки. Більшість великих гравців зможуть почекати, продовжуючи будувати, і продаватимуть пізніше за вищими цінами на більшій стадії готовності. А, отже, – ще дорожче.
- У подальшому дисконти і вигідний курс, який нижче загальноринкового, ніхто тримати не буде. Треба розуміти, що девелоперам з фінансовою подушкою і запасом міцності легше пережити два-три місяці на період затяжного карантину з нульовими продажами, ніж демпінгувати. Вартість квадратного метра залежить від собівартості будівництва і витрат на матеріали. Якщо ми говоримо про якість і комфорт, він не може бути нижче ринкової ціни. "Інтергал-Буд" не залежить від грошей інвесторів і може продовжити будувати, навіть якщо певний період ми спостерігатимемо знижену активність інвесторів.
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