15:52
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ринок нерухомості: чи вигідно зараз купувати квартири

      -
      Анна Лаєвська, комерційний директор "Інтергал-Буд"

      2 квітня "Інтергал-Буд" провів ZOOM-конференцію для "диванних" інвесторів "Безпечні інвестиції у нерухомість".

      Під час конференції, зокрема, обговорили питання щодо того, як відбувається будівництво в умовах карантину, як забудовники відреагували на форс-мажорні обставини та як покупцю обернути ситуацію на ринку житла на свою користь.

      Анна Лаєвська, комерційний директор "Інтергал-Буд":

      • Сильні гравці ринку, як наша компанія, не розглядають можливості зупинки будівельних майданчиків. Якщо зупинити їх зараз, це на тлі паніки дуже вдарить по довірі покупців до забудовників і ринку в цілому.
      • Інвестиції в нерухомість – це збереження коштів, висока дохідність і можливість використовувати актив по-різному (оренда, перепродаж, застава для банківської позики)
      • Зараз вигідний період для купівлі квартири, бо низка девелоперів, зокрема "Інтергал-Буд", щоб стимулювати платоспроможного покупця до угоди зафіксували вигідний курс купівлі у своїх ЖК. Наприклад, наш курс до кінця карантину становить 25,5 грн. Є можливість придбати за повну вартість житло, оплатити перший внесок чи розтермінування за пільговим курсом. Ми також дали можливість відтермінувати на 2-3 місяці сплату рахунку за розтермінуванням для тих, хто постраждав від карантину.
      • Ціни на житло у перспективі по завершенню карантину і виходу країни із непростої ситуації будуть лише зростати. По-перше, собівартість будівництва збільшується внаслідок підвищення матеріалів і комплектуючих. Навіть зараз, в умовах карантину, підрядники не готові робити знижки і працювати в мінус. По-друге, інфляція і супутні витрати на проєкт також будуть впливати на ціноутворення девелоперів. Ніхто не буде працювати собі в збитки. Більшість великих гравців зможуть почекати, продовжуючи будувати, і продаватимуть пізніше за вищими цінами на більшій стадії готовності. А, отже, – ще дорожче.
      • У подальшому дисконти і вигідний курс, який нижче загальноринкового, ніхто тримати не буде. Треба розуміти, що девелоперам з фінансовою подушкою і запасом міцності легше пережити два-три місяці на період затяжного карантину з нульовими продажами, ніж демпінгувати. Вартість квадратного метра залежить від собівартості будівництва і витрат на матеріали. Якщо ми говоримо про якість і комфорт, він не може бути нижче ринкової ціни. "Інтергал-Буд" не залежить від грошей інвесторів і може продовжити будувати, навіть якщо певний період ми спостерігатимемо знижену активність інвесторів.
      Теги: Новини України Ціни на нерухомість Купівля нерухомості Продаж нерухомості
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      Інтернет 369421
      сьогодні , 11:45 Закон про забезпечення додаткових соцгарантій через COVID-19 набув чинності
      Новини України 3161
      сьогодні , 14:13 Коронавірус в Іспанії: країна випередила Італію за кількістю заражень
      Здорове життя 64076
      сьогодні , 11:48 Підвищення інфляції, падіння ВВП та середньої заробітної плати: уряд погіршив прогнози
      Новини України 3331
      сьогодні , 10:54 Силовики похизувались вбивством червонокнижного птаха біля Одеси: фото
      Новини України 3234
      сьогодні , 15:10 Новини про коронавірус 3 квітня: в Україні дозволено пересуватися лише по двоє
      Новини України 7543
      сьогодні , 14:33 Україна не погоджується на запропоновані бойовиками списки на обмін, – ЗМІ
      Новини України 3265
      сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 173011
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Як карантин може вплинути на судову реформу
      Дмитро Дубілет
      сьогодні , 08:40 Карантин і санкції проти Росії: чи можливе завершення війни на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук