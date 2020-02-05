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      Рынок техосмотра попал в зависимость от частной компании, – расследование

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      Техосмотр / rbc.ua

      МВД с 2011 года не меняло подрядчика по техосмотру автомобилей.

      Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на соответствующее расследование.

      Так, по данным издания, в 2011 году криворожская фирма ООО "Д.И.О.-Трейдер Интернационал" выиграла тендер на разработку специального программного обеспечения для МВД, и с тех пор остается неизменным подрядчиком для министерства. 

      "Реестр результатов обязательного технического контроля является частью Единого государственного реестра МВД, и авторские права на него теперь принадлежат "Д.И.О.-Трейдер Интернационал". Это же ООО является разработчиком и администратором реестра, а также других программ, которыми пользуется МВД. С тех пор это ООО стало постоянным участником тендеров, проводимых ГСЦ, а впоследствии – еще и единственным их участником. Тендеры проводятся по переговорной процедуре, на которую никто, кроме вышеназванного предприятия, не приглашается", – говорится в расследовании.

      Издание отмечает, что с 2011 года в тендерной документации и требованиях к компаниям ничего изменилось, а настанциям диагностики даже не позволяется устанавливать более новое альтернативное программное обеспечение.

      Министерство внутренних дел Украины в части осуществления технического осмотра автомобилей полностью зависит от частной компании, с которой ведомство сотрудничает с 2011 года.

      "Сразу после внедрения программы в сервисы МВД выяснилось, что программное обеспечение и оборудование работает с перебоями. Проблемы с системой возникают постоянно, но, несмотря на это, ГСЦ не спешит отказываться от услуг сомнительного разработчика, который уже многие годы участвует в многомиллионных тендерах, обслуживая устаревшее оборудование. Постепенно "Д.И.О.-Трейдер Интернационал" превратилось в монополиста, который получил возможность влиять на участников рынка. Например, отключать их от реестра по собственному усмотрению. При этом владельцы центров диагностики не имеют возможности противостоять этому в случае возникновения внештатных ситуаций", – пишет СМИ.

      Кроме того, в расследовании сообщается, что параллельно ООО "Д.И.О.-Трейдер Интернационал" занимается бизнесом по техническому контролю и ремонту автомобилей. Таким образом, по данным издания, через компанию проходит информация из каждого пункта технического контроля, а частная компания имеет доступ к информации, содержащейся на серверах МВД, а также к персональным данным, т. е. к информации с ограниченным доступом.

      Как ранее писало РБК-Украина, обязательный техосмотр авто, который планируют вернуть в Украине до 2022 года, может по факту значительно сократить "пропускной порог" импортируемых машин и несет в себе серьезные коррупционные риски.

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      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Імпорт Автосервис Авто
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