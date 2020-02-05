Ринок техогляду потрапив в залежність від приватної компанії, – розслідування

МВС з 2011 року не змінювало підрядника з техогляду автомобілів.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на відповідне розслідування.

Так, за даними видання, в 2011 році криворізька фірма ТОВ "Д.В.О.-Трейдер Інтернаціонал" виграла тендер на розробку спеціального програмного забезпечення для МВС, і з тих пір залишається незмінним підрядником для міністерства.

"Реєстр результатів обов'язкового технічного контролю є частиною Єдиного державного реєстру МВС, і авторські права на нього належать "Д.В.О.-Трейдер Інтернаціонал". Це ж ТОВ є розробником та адміністратором реєстру, а також інших програм, якими користується МВС. З тих пір це стало ТОВ постійним учасником тендерів, що проводяться ГСЦ, а згодом – ще й єдиним їхнім учасником. Тендери проводяться з переговорної процедурою, на яку ніхто, крім вищеназваного підприємства, не запрошується", – йдеться у розслідуванні.

Видання зазначає, що з 2011 року в тендерній документації та вимогах до компаній нічого змінювалося, а на станціях діагностики навіть не дозволяється встановлювати більш нове альтернативне програмне забезпечення.

Міністерство внутрішніх справ України в частині здійснення технічного огляду автомобілів повністю залежить від приватної компанії, з якою відомство співпрацює з 2011 року.

"Відразу після впровадження програми сервіси МВС з'ясувалося, що програмне забезпечення та обладнання працює з перебоями. Проблеми з системою виникають постійно, але, незважаючи на це, ГСЦ не поспішає відмовлятися від послуг сумнівного розробника, який вже багато років бере участь у багатомільйонних тендерах, обслуговуючи застаріле обладнання. Поступово "Д. В.О.-Трейдер Інтернаціонал" перетворилося у монополіста, який отримав можливість впливати на учасників ринку. Наприклад, відключати їх від реєстру на власний розсуд. При цьому власники центрів діагностики не мають можливості протистояти цьому у разі виникнення позаштатних ситуацій", – пише ЗМІ.

Крім того, у розслідуванні повідомляється, що паралельно ТОВ "Д.В.О.-Трейдер Інтернаціонал" займається бізнесом з технічного контролю та ремонту автомобілів. Таким чином, за даними видання, через компанію проходить інформація з кожного пункту технічного контролю, а приватна компанія має доступ до інформації, що міститься на серверах МВС, а також до персональних даних, тобто до інформації з обмеженим доступом.

Як раніше повідомлялось, що обов'язковий техогляд авто, який планують повернути в Україні до 2022 року, може за фактом значно скоротити "пропускний поріг" імпортованих машин і несе в собі серйозні корупційні ризики.