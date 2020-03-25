Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работу

Если еще несколько недель назад для многих удаленная работа была мечтой, то во время карантина это – едва ли не единственный доступный вариант. Однако не все имеют возможность выполнять обычные обязанности из дома и сейчас находятся в вынужденном отпуске. Как найти подработку, не покидая квартиры, и какие варианты трудоустройства предлагают работодатели – в материале сайта 24 канала.

Что предлагают сайты по поиску работы

Если промониторить самые популярные сайты по поиску работы, можно заметить, что на рынке труда в Украине растет спрос на курьеров, операторов колл-центров и водителей. Очевидно, это происходит ситуативно – эти профессии в условиях карантина являются особенно востребованными. Немало запросов и на разнорабочих, специалистов службы поддержки, репетиторов и руководителей вебинаров.

Кроме того, из-за массового перехода работников в онлайн, возрастает нагрузка на провайдеров, что в дальнейшем может вызвать повышенный спрос на инженеров и системных администраторов.

Если же менять работу вы не собираетесь, а ищете лишь подработку на время карантина – хватает также вакансий с частичной занятостью.

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Как рассказала в комментарии сайту 24 канала старшая контент-менеджер Work.ua Анастасия Шаповалова, количество вакансий с дистанционной работой за последние несколько недель не выросло. Сейчас такие предложения на ресурсе составляют 4%, как и до этого. Сегодня здесь есть почти полторы тысячи вакансий с возможностью дистанционной работы (за последние две недели). Компании ищут как опытных специалистов, так и студентов или людей без опыта.

Однако, по словам Анастасии Шаповаловой, говорить о тенденции еще рано, ведь компаниям нужно перенастроить свою работу: "Чтобы делать выводы, по моему мнению, должно пройти минимум месяц".

По информации HeadHunter, на дистанционные вакансии с января здесь приходилось 7-9% от общей базы сайта. Почти половина принимали предложения от новичков – специалистов без опыта. При этом каждая пятая была рассчитана на сферу продаж – менеджеров по работе с клиентами, телемаркетологов, специалистов по прямым продажам. Несколько уступает по количеству предложений IT-сфера, также популярностью пользуются переводчики со знанием иностранных языков. Сейчас на сайте есть около 700 удаленных вакансий.



На сайтах есть удаленные вакансии как для специалистов, так и для людей без опыта / unsplash

В период карантина вам могут предложить пройти собеседование в онлайн-режиме. Здесь также важно учесть несколько моментов:

Надежный интернет. В большинстве случаев работа удаленно требует качественного интернет-соединения. Если во время собеседования вы "исчезаете" или возникают проблемы с подключением, это может насторожить потенциального работодателя.

В большинстве случаев работа удаленно требует качественного интернет-соединения. Если во время собеседования вы "исчезаете" или возникают проблемы с подключением, это может насторожить потенциального работодателя. Одежда. Даже если вы намерены работать в пижаме, перед собеседованием стоит сменить ее на более повседневный наряд.

Даже если вы намерены работать в пижаме, перед собеседованием стоит сменить ее на более повседневный наряд. В комнате должно быть тихо, никакой музыки, шума детей, телевизора и тому подобное. Желательно использовать наушники со встроенным микрофоном.

наушники со встроенным микрофоном. Задний план в идеале – максимально нейтральный. Позаботьтесь, чтобы за вами не было кучи одежды на стуле или тарелок с остатками еды.

Несоблюдение этих простых пунктов работодатель может воспринять как признак того, что вы не воспринимаете предложение серьезно, и начать сомневаться в вашей способности работать удаленно.

Непосредственно сайты компаний

Вы можете написать работодателю напрямую или заполнить на сайте анкету (если есть такая опция). Особенно, если это касается курьерских сервисов или служб такси. Работа предполагает контакт с людьми, однако не привязана к офису и часто есть возможность самому формировать рабочий график.

Так, в крупных городах действуют (и сейчас особенно пользуются популярностью) сервисы по доставке. Фактически каждый сайт содержит анкету, где нужно оставить свои данные, фото документов и подписать договор.



Как выглядит анкета для курьера – пример

Далее, в зависимости от условий конкретной компании, вам выдадут необходимый инвентарь и вы сможете начать выполнять заказ. В большинстве случаев – с помощью мобильного приложения.

Также в курьерах сейчас нуждаются ряд заведений питания и магазинов, которые из-за карантина не могут работать в обычном режиме. Информацию об этом можно найти непосредственно на сайтах или в соцсетях заведений.

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Похожая, но несколько сложнее, схема устройства в популярные службы такси. Чтобы стать водителем, вам необходимо скачать соответствующее приложение, зарегистрироваться в системе, предоставить необходимые документы (паспорт, водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля, страховку ОСАГО) и быть готовым принести их оригиналы в офис. Также компании часто проводят собеседования с будущими водителями. Ряд сервисов предлагает возможность таксовать и на автомобиле компании.

Ресурсы для фрилансеров

Сегодня существует ряд сайтов, ориентированных исключительно на фрилансеров. Здесь можно найти как разовые (или проектные) дистанционные заказы в различных сферах, так и удаленные вакансии на неполный рабочий день.

Украинские ресурсы:

Зарубежные (необходимо знать английский по крайней мере на разговорном уровне, по сравнению с украинскими – более высокая конкуренция и, как правило, более высокие гонорары):

Наиболее популярные направления для фрилансеров на вышеупомянутых сайтах:

Разработка программного обеспечения

Анализ данных

Графический дизайн

Маркетинг

Написание текстов

SMM

Дистанционное образование

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Есть также множество профильных ресурсов для фрилансеров, работающих в определенной области. Например Udemy и Teachaway для дистанционного обучения (преимущественно иностранные языки), или 4writers для тех, кто желает зарабатывать написанием текстов.

Первое, что нужно сделать, думая об удаленной работе – это оценить свой набор навыков. Также часто важно наличие нужной техники и качественное интернет-соединение.

Стоит отметить, что, прежде чем откликаться на заказы, на большинстве сайтов нужно создать собственный аккаунт. Опишите, чем вы занимаетесь и что можете предложить заказчикам. Если у вас был опыт удаленной работы – обязательно это выделите. При наличии, оставьте ссылку на примеры собственных работ или портфолио. Это увеличит ваши шансы получить первый заказ.



Вы можете начать зарабатывать на своем хобби / unsplash

Если вы переживаете, получите ли деньги после выполненного задания – большинство ресурсов об этом позаботились и создали возможность резервирования средств. То есть после утверждения вас, как исполнителя, заказчик направляет деньги, которые замораживаются до дедлайна. Когда работа выполнена, указанная сумма перечисляется на ваш "кошелек".

Так же, если же фрилансер заказ не выполнил – бюджет возвращается заказчику. Стоит отметить, это НЕ работает, если вы договариваетесь об оплате вне ресурса (направления) и условия на разных сайтах могут отличаться.

Кроме того, обратите внимание, проверен ли системой заказчик и какие отзывы о нем оставляли другие исполнители.

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Также карантин можно использовать как возможность монетизировать свое хобби или освоить другую профессию. Например, закончить курсы онлайн и найти дистанционную работу в новой сфере. Ряд курсов из разных областей предлагают образовательные платформы, в частности Prometheus и Coursera на время карантина часть уроков открыли бесплатно. Однако, напомним, прежде всего, стоит подумать, какие направления соответствуют вашему желанию и способностям.