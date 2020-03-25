Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу

Якщо ще кілька тижнів тому для багатьох дистанційна робота була мрією, то під час карантину це – чи не єдиний доступний варіант. Проте не всі мають можливість виконувати звичайні обов’язки з дому і наразі перебувають у вимушеній відпустці. Як знайти підробіток, не залишаючи квартиру, і які варіанти працевлаштування пропонують роботодавці – у матеріалі сайту 24 каналу.

Що пропонують сайти з пошуку роботи

Якщо промоніторити найбільш популярні сайти з пошуку роботи, можна помітити, що на ринку праці в Україні зростає попит на кур'єрів, операторів колл-центрів та водіїв. Очевидно, це відбувається ситуативно – ці професії в умовах карантину є особливо затребуваними. Чимало запитів і на різноробочих, спеціалістів служби підтримки, репетиторів та керівників вебінарів.

Крім того, через масовий перехід працівників онлайн, зростає навантаження на провайдерів, що у подальшому може спричинити підвищений попит на інженерів і системних адміністраторів.

Якщо ж змінювати роботу ви не збираєтеся, а шукаєте лише підробіток на час карантину – вистачає також вакансій із частковою зайнятістю.

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Як розповіла у коментарі сайту 24 каналу старша контент-менеджерка Work.ua Анастасія Шаповалова, кількість вакансій із дистанційною роботою за останні кілька тижнів не зросла. Наразі такі пропозиції на ресурсі становлять 4%, як і до цього. Сьогодні тут є понад півтори тисячі вакансій з можливістю дистанційної роботи, які на час карантину винесли в окремий розділ. Компанії шукають як досвідчених фахівців, так і студентів або людей без досвіду.

Проте, за словами Анастасії Шаповалової, говорити про певні тенденції ще зарано, адже компаніям потрібно переналаштувати свою роботу: "Аби робити висновки, на мою думку, має минути щонайменше місяць".

За інформацією HeadHunter, на дистанційні вакансії з січня тут припадало 7-9% від загальної бази сайту. Майже половина приймали пропозиції від новачків – спеціалістів без досвіду. При цьому кожна п’ята була розрахована на сферу продажів – менеджерів по роботі з клієнтами, телемаркетологів, спеціалістів з прямих продажів. Дещо поступається за кількістю пропозицій IT-сфера, також популярністю користуються перекладачі зі знанням іноземних мов. Наразі на сайті є близько 700 віддалених вакансій.



На сайтах є віддалені вакансії як для фахівців, так і для людей без досвіду / unsplash

У період карантину вам можуть запропонувати пройти співбесіду в онлайн-режимі. Тут також важливо врахувати кілька моментів:

Надійний інтернет. У більшості випадків робота віддалено вимагає якісного інтернет-з’єднання. Якщо під час співбесіди ви "зникаєте" чи виникають проблеми з підключенням, це може насторожити потенційного роботодавця.

У більшості випадків робота віддалено вимагає якісного інтернет-з’єднання. Якщо під час співбесіди ви "зникаєте" чи виникають проблеми з підключенням, це може насторожити потенційного роботодавця. Одяг. Навіть якщо ви маєте намір працювати у піжамі, перед співбесідою варто змінити її на більш повсякденне вбрання.

Навіть якщо ви маєте намір працювати у піжамі, перед співбесідою варто змінити її на більш повсякденне вбрання. У кімнаті має буде тихо : жодної музики, галасу дітей, телевізора тощо. Бажано використовувати навушники з вбудованим мікрофоном.

: жодної музики, галасу дітей, телевізора тощо. Бажано використовувати навушники з вбудованим мікрофоном. Задній план в ідеалі – максимально нейтральний. Потурбуйтеся, щоб за вами не було купи одягу на стільці чи тарілок з рештками їжі.

Недотримання цих простих пунктів роботодавець може сприйняти як ознаку того, що ви не сприймаєте пропозицію серйозно, і почати сумніватися у вашій здатності працювати віддалено.

Безпосередньо сайти компаній

Ви можете написати роботодавцеві напряму чи заповнити на сайті анкету (якщо є така опція). Особливо, якщо це стосується кур’єрських сервісів чи служб таксі. Робота передбачає контакт з людьми, однак не прив’язана до офісу і часто є можливість самому формувати робочий графік.

Так, у великих містах діють (і зараз особливо користуються популярністю) сервіси з доставки. Фактично кожен на сайті містить анкету, де потрібно залишити свої дані, фото документів та "підписати" договір.



Як виглядає анкета для кур'єра – приклад

Далі, залежно від умов окремої компанії, вам видадуть необхідний інвентар та ви зможете почати виконувати замовлення. У більшості випадків – за допомогою мобільного додатку.

Також кур’єрів зараз потребують низка закладів харчування та магазинів, які через карантин не можуть працювати у звичайному режимі. Інформацію про це можна знайти безпосередньо на сайтах або у соцмережах закладів.

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Подібна, однак дещо складніша, схема влаштування у популярні служби таксі. Щоб стати водієм, вам необхідно завантажити відповідний додаток, зареєструватися в системі, надати необхідні документи (паспорт, водійські права, свідоцтво про реєстрацію автомобіля, страховку ОСАЦВ) і бути готовим принести їх оригінали в офіс. Також компанії часто проводять співбесіди з майбутніми водіями. Низка сервісів пропонує можливість таксувати і на автомобілі компанії.

Ресурси для фрілансерів

Сьогодні існує низка сайтів, орієнтованих виключно на фрілансерів. Тут можна знайти як разові (або проєктні) дистанційні замовлення у різних сферах, так і віддалені вакансії на неповний робочий день.

Українські ресурси:

Закордонні (необхідно знати англійську принаймні на розмовному рівні, у порівнянні з українськими – більша конкуренція та, як правило, вищі гонорари):

Найбільш популярні напрямки для фрілансерів на вищезазначених сайтах:

Розробка програмного забезпечення

Аналіз даних

Графічний дизайн

Маркетинг

Написання текстів

SMM

Дистанційна освіта

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Є також безліч профільних ресурсів для фрілансерів, які працюють у певній галузі. Наприклад Udemy та Teachaway для дистанційного навчання (переважно іноземні мови), або 4writers для тих, хто бажає заробляти написанням текстів.

Перше, що потрібно зробити, думаючи про віддалену роботу – це оцінити свій набір навичок. Також часто важлива наявність потрібної техніки та якісне інтернет-з’єднання.

Варто зазначити, що, перш ніж відгукуватися на замовлення, на більшості сайтів потрібно створити власний акаунт. Опишіть, чим ви займаєтеся і що можете запропонувати замовникам. Якщо у вас був досвід віддаленої роботи – обов'язково це виділіть. За наявності, залиште посилання на приклади власних робіт чи портфоліо. Це збільшить ваші шанси отримати перше замовлення.



Ви можете почати заробляти на своєму хобі / unsplash

Якщо ви переймаєтеся, чи отримаєте гроші після виконаного завдання – більшість ресурсів про це подбали та створили можливість резервування коштів. Тобто після затвердження вас, як виконавця, замовник надсилає гроші, які заморожуються до дедлайну. Коли робота виконана, зазначена сума перераховується на ваш "гаманець".

Так само, якщо ж фрілансер замовлення не виконав – бюджет повертається замовнику. Варто зазначити, це НЕ працює, якщо ви домовляєтеся про оплату поза ресурсом (напряму) і умови на різних сайтах можуть дещо відрізнятися.

Крім того, зверніть увагу, чи перевірений системою замовник та які відгуки про нього залишали інші виконавці.

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Також карантин можна використати як можливість монетизувати своє хобі чи опанувати інший фах. Наприклад, закінчити курси онлайн та знайти дистанційну роботу в новій сфері. Низку курсів з різних галузей пропонують освітні платформи, зокрема Prometheus і Coursera на час карантину частину уроків відкрили безкоштовно. Однак, нагадаємо, передусім варто подумати, які напрямки відповідають вашому бажанню та здібностям.