Об этом 24 каналу рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он добавил, что это не касается русского языка в быту.

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Это касается только языка официального общения, публичных мероприятий и т.п., в частности, информирования руководителями госучреждений о событиях на фронте или ситуации в регионах.

Тогда это 100% должен быть государственный язык. Но до сих пор есть городские головы или руководители ОВА, которые продолжают информировать об обстрелах, последствиях ударов и других событиях, на русском языке,

– говорит Креминь.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что с 16 июля, в соответствии с вступлением изменений в административные правонарушения, они будут иметь право налагать штрафы по нарушению языкового законодательства на всех – будь то директор школы, чиновник, журналист, или представитель сферы обслуживания.

"Местная власть должна быть более активной и действенной, и те замечания, которые поступают со стороны украинцев, должны быть выполнены. Потому что такой закон и требования времени, особенно военного положения", – ответил он.

Кто будет налагать штрафы? Налагать штрафы на нарушителей имеют право Уполномоченный по защите государства и три его заместителя.

Кремень отметил, что с 16 июля уже будут налагать штрафы, это не будет просто предупреждение.

В то же время местные власти будут получать средства за эти штрафы в свои местные бюджеты.

Процедура проста – факт фиксируется, составляется и так же, как уплачиваются штрафы, например, за нарушения на дорогах, так же налагается штраф за языковые нарушения. Он может быть обжалован в суде,

– рассказал Креминь.

По его словам, протокол будут вручать непосредственно нарушителю, где будет указано место, где и как он может выплатить штраф.

Как зафиксировать это правонарушение? Для того чтобы наложить штраф о том, что человек нарушил языковой закон, должно быть реальное доказательство. "В таком случае следует позвать администратора учреждения или даже полицию, которые бы зафиксировали нарушения", – подытожил он.

Креминь о штрафах за русский язык и о преступлениях оккупантов:



К слову, с начала полномасштабной войны настроения большого числа украинцев изменились. Да, почти 80% населения стали больше говорить на украинском языке. Из них 78% украинцев больше не желают говорить на языке оккупантов.