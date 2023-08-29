Усиление устойчивости телекомсети и развитие широкополосного доступа является главной инфраструктурной задачей Киевстара. Несмотря на сложную ситуацию в стране, компания продолжает увеличивать территорию покрытия 4G-связью, чтобы услуги скоростного мобильного интернета были доступны большинству украинцев, информирует 24 Канал.

Читайте также Киевстар во втором квартале 2023 года увеличил инвестиции в телекоммуникационную сеть

Киевстар делает скоростной интернет более доступным для украинцев

С февраля 2022 года и по сегодняшний день территория радиопокрытия сети 4G увеличилось на 3,5 тысячи населенных пунктов. Для этого построили и модернизировали около 10 тысяч базовых станций.

Расход телеком-оператора на развитие и восстановление телекоммуникационной инфраструктуры за последние 17 месяцев превысили 8,2 миллиарда гривен. А масштабы инвестиций в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом на 28,6%.

Пока услуги скоростного мобильного интернета Киевстар доступны для 94% населения на подконтрольной Украине территории, где возобновлена работа мобильных сетей. Кроме того, за эти полтора года компания восстановила телеком-инфраструктуру, разрушенную из-за действий России, в 911 населенных пунктах Украины.

Киевстар продолжает строить радиопокрытие вдоль автомобильных и железнодорожных путей. За период от 24 февраля 2022 года компания охватила скоростным мобильным интернетом еще 5,5 тысячи километров автодорог Украины.

В настоящее время 4G интернетом обеспечено 9,5 тысяч километров автодорог районного и национального значения. В ближайшие три года телеком-оператор планирует инвестировать в Украину 600 миллионов долларов США для того, чтобы отстроить инфраструктуру на деоккупированных территориях и развивать новые технологии связи.

Услугами мобильной связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, и еще более 1 миллиона абонентов пользуются услугой "Домашний Интернет". За этот период Киевстар уже оказал благотворительную помощь ВСУ, украинцам, государству на общую сумму более 1,3 миллиарда гривен и уплатил в государственный бюджет 15,2 миллиарда гривен налогов и сборов.

Что нужно знать о компании Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 обслуживал 24,1 миллиона абонентов мобильной связи и более 1,1 миллиона абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и другие.

Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С 24 февраля прошлого года компания выделила более 1,162 миллиарда гривен помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества и абонентов.

Единственный акционер Киевстара – международная Группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.