Посилення стійкості телеком-мережі та розвиток широкосмугового доступу є головним інфраструктурним завданням Київстару. Не дивлячись на складну ситуацію в країні, компанія продовжує збільшувати територію покриття 4G-зв'язком, щоб послуги швидкісного мобільного інтернету були доступні більшості українців, інформує 24 Канал.

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Київстар робить швидкісний інтернет доступнішим для українців

Від лютого 2022 року і по сьогодні територія радіопокриття мережі 4G збільшилась на 3,5 тисячі населених пунктів. Для цього побудували й модернізували майже 10 тисяч базових станцій.

Витрати телеком-оператора на розвиток і відбудову телекомунікаційної інфраструктури за останні 17 місяців перевищили 8,2 мільярда гривень. А масштаби інвестицій у 2023 році збільшились в порівнянні з 2022 роком на 28,6%.

Наразі послуги швидкісного мобільного інтернету Київстар доступні для 94% населення на підконтрольній Україні території, де відновлено роботу мобільних мереж. Крім того, за ці півтора року компанія відновила телеком-інфраструктуру, що була зруйнована через дії Росії, в 911 населених пунктах України.

Київстар продовжує будувати радіопокриття вздовж автомобільних доріг та залізничних колій. За період від 24 лютого 2022 року компанія охопила швидкісним мобільним інтернетом ще 5,5 тисяч кілометрів автошляхів України.

Наразі 4G інтернетом забезпечено 9,5 тисяч кілометрів автошляхів районного і національного значення. У найближчі три роки телеком-оператор планує інвестувати в Україні 600 мільйонів доларів США для того, щоб відбудувати інфраструктуру на деокупованих територіях і розвивати нові технології зв'язку.

Послугами мобільного зв'язку Київстар користуються 24 мільйони абонентів, і ще понад 1 мільйон абонентів користуються послугою "Домашній Інтернет". За цей період Київстар вже надав благодійної допомоги ЗСУ, українцям, державі на загальну суму понад 1,3 мільярда гривень та сплатив до державного бюджету 15,2 мільярда гривень податків і зборів.

Що варто знати про компанію Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 мільйона абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 мільйона абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та інші.

Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі воєнного часу. Від 24 лютого минулого року компанія виділила понад 1,162 мільярда гривень допомоги на гуманітарні потреби ЗСУ, суспільства та абонентів.

Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.