У другому кварталі 2023 року команда Київстару під'єднала до 4G зв'язку ще 80 населених пунктів, а також встановила 270 нових базових станцій. Компанія збільшила на 35,1% капітальні витрати у порівнянні з другим кварталом 2022 року, що дозволило розширити територію охоплення зв'язком 4G і прискорити відбудову мережі в деокупованих населених пунктах, інформує 24 Канал.

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Показники діяльності Київстар покращилися в порівнянні з минулим роком

Наразі зв'язок 4G від Київстару доступний для 94,3% населення на підконтрольній Україні території. Понад 93% телекомунікаційної мережі Київстару працює у звичному режимі.

Для забезпечення стабільної роботи мережі компанія у другому кварталі 2023 року витратила понад 1,395 мільярда гривень, що на 35% більше, ніж у цьому ж кварталі минулого року. Також абоненти телеком-оператора збільшили використання послуг мобільного інтернету.

Обсяги мегабайтів на абонента у 2 кварталі 2023 зросли на 25,6% у порівнянні з цим періодом у 2022. Це стало можливим завдяки розвитку мережі 4G, а також запропонованим компанією тарифам з великою кількістю мегабайтів.

Кількість абонентів, які користуються послугами 4G, збільшилась на 13,5%. Водночас загальне число користувачів у другому кварталі 2023 року зменшилась на 2,6% у результаті впливу факторів війни. Зокрема міграції населення, а також тимчасової окупації ряду населених пунктів.

Київстар розвиває сервіси, які допомагають українцям долати складнощі війни:

цифрові послуги для онлайн-освіти;

сервіси для турботи про здоров’я й проведення дозвілля;

послуги цифрового телебачення Київстар TV та інші.

Відтак, кількість абонентів, які користуються більш ніж однією послугою телеком-оператора, зросла на 37,8%. У другому кварталі цього року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2,7 мільярда гривень податків та зборів.

Загальна сума податків та інших платежів, сплачених в держбюджет від початку війни, перевищила 15,2 мільярда гривень. Крім того, національний телеком-оператор надав допомогу ЗСУ та абонентам країни на суму 1,162 мільярда гривень. Щобільше, за 17 місяців війни компанія витратила на розвиток і будівництво телекомунікаційної мережі 8,136 мільярда гривень.



Показники діяльності телеком-оператора у другому кварталі 2023 року / Київстар