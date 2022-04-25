Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, США и Запад наконец-то лишились страха перед ядерным шантажом Путина, использовавшего это 15 лет.

Эксперт говорит, что именно из-за угроз России Украину ранее не приняли в НАТО, а также России сошла с рук аннексия Крыма и военная агрессия в Грузии.

"Раньше всегда находились люди, которые говорили, что не нужно ни в коем случае провоцировать Путина. Еще недавно Столтенберг кричал, что главная задача ЕС – не допустить эскалации и столкновения с Россией, чтобы избежать Третьего мирового и ядерного удара", – говорит Пионтковский.

Однако, по его мнению, наконец-то с шантажом Путина покончено

Милли (генерал армии США – 24 канал) позвонил командующему армией России и твердо сказал, что "ваш Путин почему-то считает, что он может выиграть войну с Западом, из НАТО, используя ядерно-тактическое оружие… Но передайте ему, что мы не отступим , у нас тоже есть отличные специальные образцы тактического ядерного оружия",

– рассказал Пионтковский.

Российский публицист заверил, что для того, чтобы у Путина не оставалось иллюзий, в американской печати появилось сообщение, что кроме тактических известных боеголовок США создали еще одну, и она может пробить в любые бункеры .

"То есть Путину "зеленкой на лбу смазали", чтобы он не думал больше угрожать ядерным оружием", - добавил он.

К слову, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает , что вероятность использования ядерного оружия Россией достаточно низкая. По его мнению, Путин понимает, что даже единственные союзники России – Китай и Индия – обратятся в случае применения ядерного оружия.

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