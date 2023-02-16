С этим перечнем можно ознакомиться в приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, пишет 24 Канал. Рассказываем, с какими недостатками зрения лицо не может быть мобилизованным.

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Список недостатков зрения, с которыми личность не могут мобилизовать

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только имеющие:

Поражены анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.

Резко выражены, со прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки.

А также:

Болезни стекловидного тела и глазного яблока.

Неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей.

Отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах.

Все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах.

Устойчивый паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии.

Обратите внимание! близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр – тоже есть в перечне болезней глаз, с которыми личность не могут мобилизовать.