В настоящее время в этот перечень входят 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора.

Смотрите также Киевская ИТ-компания пыталась "слить" врагу информацию с электронных систем прифронтовой ОВА

Какие партии и организации вошли в "черный список" СБУ

В список вошли:

1. политическая партия "Единая Россия";

2. политическая партия "Справедливая Россия – патриоты – за правду";

3. политическая партия "Либерально-демократическая партия России";

4. политическая партия "Новые люди";

5. политическая партия "Коммунистическая партия русской Федерации";

6. общественная организация "Молодая гвардия единой России";

7. добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";

8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";

9. общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";

10. общественная организация "российский союз молодежи";

11. публичное движение "общероссийский народный фронт";

12. благотворительный фонд "Добро и дело";

13. общественная организация "Русская ассоциация защиты религиозной свободы".

Установлено, что цели этих организаций и призывы их лидеров восхваляют российскую вооруженную агрессию, а также уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны.

Что это значит для Украины

Теперь любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений на территории Украины под запретом.



Кроме того, украинским партиям, общественным движениям и фондам категорически запрещено сотрудничать с вышеперечисленными партиями и организациями.