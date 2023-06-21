В настоящее время в этот перечень входят 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора.
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Какие партии и организации вошли в "черный список" СБУ
В список вошли:
1. политическая партия "Единая Россия";
2. политическая партия "Справедливая Россия – патриоты – за правду";
3. политическая партия "Либерально-демократическая партия России";
4. политическая партия "Новые люди";
5. политическая партия "Коммунистическая партия русской Федерации";
6. общественная организация "Молодая гвардия единой России";
7. добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";
8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";
9. общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
10. общественная организация "российский союз молодежи";
11. публичное движение "общероссийский народный фронт";
12. благотворительный фонд "Добро и дело";
13. общественная организация "Русская ассоциация защиты религиозной свободы".
Установлено, что цели этих организаций и призывы их лидеров восхваляют российскую вооруженную агрессию, а также уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны.
Что это значит для Украины
Теперь любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений на территории Украины под запретом.
Кроме того, украинским партиям, общественным движениям и фондам категорически запрещено сотрудничать с вышеперечисленными партиями и организациями.