Наразі до цього переліку входять 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.

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Які партії та організації увійшли до "чорного списку" СБУ

Загалом до списку ввійшли:

1. політична партія "Единая Россия";

2. політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду";

3. політична партія "Либерально-демократическая партия России";

4. політична партія "Новые люди";

5. політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";

6. громадська організація "Молодая гвардия единой России";

7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";

8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";

9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";

10. громадська організація "российский союз молодежи";

11. громадський рух "общероссийский народный фронт";

12. благодійний фонд "Добро и дело";

13. громадська організація "российская ассоциация защиты религиозной свободы".

Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів вихваляють російську збройну агресію та знищення Української державності й громадян нашої країни.

Що це означає для України

Відтепер будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань на території України під забороною.



Крім цього, українським партіям, громадським рухам та фондам категорично заборонено співпрацювати з вищевказаними російськими партіями та організаціями.