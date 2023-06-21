Наразі до цього переліку входять 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.
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Які партії та організації увійшли до "чорного списку" СБУ
Загалом до списку ввійшли:
1. політична партія "Единая Россия";
2. політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду";
3. політична партія "Либерально-демократическая партия России";
4. політична партія "Новые люди";
5. політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";
6. громадська організація "Молодая гвардия единой России";
7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
10. громадська організація "российский союз молодежи";
11. громадський рух "общероссийский народный фронт";
12. благодійний фонд "Добро и дело";
13. громадська організація "российская ассоциация защиты религиозной свободы".
Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів вихваляють російську збройну агресію та знищення Української державності й громадян нашої країни.
Що це означає для України
Відтепер будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань на території України під забороною.
Крім цього, українським партіям, громадським рухам та фондам категорично заборонено співпрацювати з вищевказаними російськими партіями та організаціями.