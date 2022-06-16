На этом сделал акцент мэр Северодонецка Александр Стрюк во время телемарафона. Он отметил, что город кафиры пытаются брать штурмом сразу на нескольких направлениях, передает 24 канал.

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Кафиры не прекращают обстреливать Северодонецк

Александр Стрюк отметил, что в течение ночи шли бои. Украинские военные продолжают удерживать линию обороны. Но с каждым днем это становится все труднее. Причина здесь проста: кафиры взимают все большее вооружение. Кроме того, пробуют реализовать штурмовые действия по городу они сразу по нескольким направлениям.

Мэр Северодонецка добавил, что российские военные продолжают обстреливать все возможные пути сообщения с Лисичанском. Впрочем, наши военные мужественно держатся и делают все возможное и невозможное. Сам город постоянно обстреливается врагом по линии столкновения. Дома кафиры буквально сравнивают с землей.

В хранилищах "Азота" находится около 500 человек

Стрюк отметил, что в настоящее время в хранилищах "Азота" находится около 500 человек. Сам завод, по словам мэра города, – огромное химическое предприятие. И если говорить о его масштабах, то оно занимает около трети Северодонецкой площади.

Азот также имеет разветвленную сеть технических сооружений. По словам главы городского совета, они занимались производством опасных химических соединений. В частности, аммиака и селитры. Правда, если в мирное время эта продукция была необходимой, то во время войны может представлять угрозу. Особенно если в составы попадают снаряды и возникает взрыв. Это может стать причиной техногенных катастроф.

Информацию с предприятия Стрюк получает от военных. А все потому, что из-за постоянных обстрелов и боев внутренняя связь на "Азоте" повреждена. Это также причина того, почему получить больше информации о ситуации на производстве крайне сложно.

Оккупанты били по "Стеклопластику" в Северодонецке

Кроме того, российские захватчики атаковали "Стеклопластик" и бывший завод измерений в городе. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он также отметил, что россияне бросают все возможные силы для того, чтобы взять под контроль Северодонецк. Кстати, в самом городе сейчас осталось из 100 тысяч жителей всего 10 тысяч.

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