Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.
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Маляр отметила, что понимает, что люди ожидают деталей, но во время войны оборонное ведомство имеет несколько иные приоритетные задачи, чем информирование.
Это война, с людьми бывает что-то случается и не всегда понятно, что именно. Что мы делаем? Мы выполняем определенные боевые задачи и все ожидают, что во время войны должно быть такое же информирование, как и в мирное время, то есть быстро и официально,
– сказала заместитель министра обороны.
В то же время, по словам Маляр, функция сугубо информирования во время войны со стороны оборонного ведомства отходит на другой план, а первым планом являются оборонные задачи.
Ранение Герасимова: как это было и что говорят в Украине
Ранее авторитетные СМИ сообщили, что в районе Изюма в результате крупного артиллерийского удара ВСУ получил ранение начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Герасимов якобы получил осколочное ранение правой голени.
В свою очередь советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил удар по командному пункту под Изюмом. По его словам, почти 200 убитых в результате ударов по российским штабам в течение 5 суток – это то, что установлено, но на самом деле их больше. В то же время, был ли там Герасимов – точно пока нельзя сказать.
Тем временем журналисты The New York Times со ссылкой на данные разведки заявили, что Герасимов действительно был под Изюмом в Харьковской области. Он в течение последних нескольких дней находился на Востоке Украины.
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