Речь идет о решениях, которые позволяют организовать удаленную работу работников, а также обеспечивают бизнес путем переноса данных и критической IT-инфраструктуры в виртуальную среду. Об этом свидетельствует статистика компании Киевстар, который является официальным партнером Microsoft в Украине, информирует 24 Канал.

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Что говорят в компании

1. С начала полномасштабной войны и по август 2023 потребление облачных сервисов Microsoft Azure в Украине выросло почти в 7 раз. Основные пики такого роста приходились на март-апрель 2022 года, когда начались активные боевые действия. А также на октябрь-март 2023-го, когда украинцы и украинский бизнес страдали от блекаутов из-за вражеских обстрелов.

Microsoft Azure – это облачная платформа Microsoft, которая открывает практически безграничные технологические возможности размещения и обработки данных в надежно защищенных дата-центрах более чем в 60 регионах мира. Это позволяет создавать резервные каналы передачи данных в виртуальной среде.

2. В течение года, а именно – с августа 2022 по август 2023 количество запросов в Киевстар на подключение облачного продукта Microsoft Office 365 выросло почти втрое.

Это полный пакет инструментов для офисной работы, который позволяет в кратчайшие сроки развернуть удаленное рабочее место для сотрудников с обеспечением доступа к рабочим программам и документам из любого гаджета только при наличии доступа в интернет. В частности, Microsoft Office 365 доступен украинским корпоративным клиентам Киевстар не только отдельной услугой, но и как дополнительный бонус для некоторых корпоративных тарифов мобильной связи.

Украинский бизнес показал большую выдержку с самого начала полномасштабной войны, особенно во время блекаутов. Этому способствовала, в частности, доступность инновационных технологических решений, провайдером которых выступает Киевстар,

– комментирует директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.

"Считаем, что использование облачных технологий стало одним из важнейших решений, которые помогли бизнесу удачно подготовиться к зиме и обеспечить работу в непредсказуемых условиях", – добавляет он.

Кроме того, облачные продукты не только позволили обезопасить работу украинского бизнеса, но и создают новые возможности для развития даже в такой непростой ситуации. Ведь архитектура таких решений позволяет их легко масштабировать, достраивать новыми технологическими решениями, например аналитикой обширных данных, добавляет спикер.

Наибольший прирост (за период с мая 2022 по июнь 2023) в использовании облачных технологий наблюдался среди таких отраслей украинского бизнеса:

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – +183%;

сделки с недвижимым имуществом – +133%;

информация и телекоммуникации – +115%;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта – +74%;

строительство – +63%;

перерабатывающая промышленность – +56%;

финансовая и страховая отрасль – +55%.

Финансовая и страховая отрасли показали относительно низкий прирост, ведь традиционно более нацелены на безопасность данных и инфраструктуры и использовали их еще до начала полномасштабных военных действий.

– говорит Константин Вечер.

"В то же время мы видим большой спрос на облачные решения в таких отраслях как ритейл, сельское хозяйство, производство. Это свидетельствует о готовности украинского бизнеса к еще большей гибкости и трансформации для дальнейшего развития в непростых условиях", – констатирует директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.