Мовиться про рішення, які дозволяють організувати віддалену роботу працівників, а також убезпечують бізнес шляхом перенесення даних і критичної IT-інфраструктури у віртуальне середовище. Про це свідчить статистика компанії Київстар, яка є офіційним партнером Microsoft в Україні, інформує 24 Канал.

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Що кажуть у компанії

1. Від початку повномасштабної війни й по серпень 2023 року споживання хмарних сервісів Microsoft Azure в Україні зросло майже у 7 разів. Основні піки такого зростання припадали на березень-квітень 2022-го, коли розпочались активні бойові дії. А також — на жовтень-березень 2023-го, коли українці та український бізнес потерпали від блекаутів через ворожі обстріли.

Microsoft Azure – це хмарна платформа Microsoft, яка відкриває практично безмежні технологічні можливості з розміщення та обробки даних у надійно захищених дата-центрах у понад 60 регіонах світу. Це дозволяє створювати резервні безпечні канали передачі даних у віртуальному середовищі.

2. Протягом року, а саме – з серпня 2022 по серпень 2023 кількість запитів до Київстару на підключення хмарного продукту Microsoft Office 365 зросла майже втричі.

Це повний пакет інструментів для офісної роботи, який дозволяє у найкоротші строки розгорнути віддалене робоче місце для співробітників із забезпеченням доступу до робочих програм і документів з будь-якого гаджета лише за наявності доступу до інтернету. Зокрема Microsoft Office 365 доступний українським корпоративним клієнтам Київстар не лише окремою послугою, а і як додатковий бонус для деяких корпоративних тарифів мобільного зв'язку.

Український бізнес показав неабияку витримку від самого початку повномасштабної війни, особливо під час блекаутів. Цьому сприяла, зокрема, і доступність інноваційних технологічних рішень, провайдером яких виступає Київстар,

– коментує директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.

"Вважаємо, що використання хмарних технологій стало одним із найважливіших рішень, яке допомогло бізнесу вдало підготуватися до зими й забезпечити роботу в непередбачуваних умовах", – додає він.

Крім того, хмарні продукти не лише дозволили убезпечити роботу українського бізнесу, а й створюють нові можливості для розвитку, навіть у такій непростій ситуації. Адже архітектура таких рішень дозволяє їх легко масштабувати, добудовувати новими технологічними рішеннями, наприклад, аналітикою великих даних, додає спікер.

Найбільший приріст (за період від травня 2022 року по червень 2023 року) у використанні хмарних технологій спостерігався серед таких галузей українського бізнесу:

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство — +183%;

операції з нерухомим майном – +133%;

інформація та телекомунікації – +115%;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту — +74%;

будівництво — +63%;

переробна промисловість — +56%;

фінансова і страхова галузь — +55%.

Фінансова та страхова галузі показали відносно низький приріст, адже традиційно більш націлені на безпеку даних та інфраструктури і використовували їх ще й до початку повномасштабних воєнних дій,

– каже Костянтин Вечір.

"Водночас бачимо великий попит на хмарні рішення у таких галузях як ритейл, сільське господарство, виробництво. Це свідчить про готовність українського бізнесу до ще більшої гнучкості та трансформації для подальшого розвитку у непростих умовах", – констатує директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар.