Об этом говорится в отчете компании. Компания совместно с ВСУ создает линии обороны: на Донецком и Запорожском направлениях уже построено более 200 км фортификаций. Их укомплектовали 43 "укрытиями" – подземными укрытиями, которые производят на предприятиях Метинвеста.

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Компания наладила системные поставки на фронт техники и оборудования

Также в доработке Метинвеста и другие стальные изделия, которые передаются для нужд армии. Среди них – противоминные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, ловцы ланцетов, пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей. А из металла, который бесплатно поставляет Метинвест-СМЦ, для защитников изготавливают мобильные машины баги – пока на передовую отправили почти 150 единиц.



Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт техники и оборудования: разведывательных дронов, военной оптики, коммуникационного оборудования, систем резервного питания, автомобилей различного назначения, в частности, специализированных "скорых", высокоскоростных катеров и тому подобное. Сейчас Метинвест является крупнейшим донором армии среди частных компаний.



Сейчас в рядах ВСУ служат более 8 000 сотрудников Метинвеста и его совместных и ассоциированных предприятий. Более 1000 человек уже вернулись с фронта и приступили к работе на предприятиях. Чтобы поддержать защитников на пути адаптации к гражданской жизни, Метинвест внедряет комплексную экосистему реинтеграции.



Также компания приглашает ветеранов к трудоустройству: для этого открыто 4 тысячи вакансий по инженерно-техническим специальностям. Помогая стране в условиях войны, Метинвест уже сейчас строит планы на будущее. Компания представила "Стальную мечту" – концепцию восстановления жилья и социальной инфраструктуры. Кроме того, она продолжает делать шаги во внедрении стратегии по зеленой трансформации.

"Стальное сердце бьется вместе с Украиной – с момента создания Метинвеста и в самое сложное за современную историю время. За два с половиной года полномасштабной войны наша компания стала поддержкой для защитников, ветеранов, мирных граждан и сотрудников. Верим, что результатом этих усилий обязательно будет победа над врагом. А над Мариуполем, Авдеевкой и другими оккупированными городами вновь взметнется сине-желтый флаг", – говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.