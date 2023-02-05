О смерти историка сообщил мэр Львова. Садовый говорит, что вместе с Петром ушла и часть Львова, часть истории.
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Что известно о знаменитом гиде
Я не знаю кто лучше Петра сможет пересказать историю Львова,
– написал Садовый.
Дочь Радковца Екатерина написала трогательный пост после смерти отца. Девушка говорит, что семья не может оправиться от такой внезапной потери.
"Всегда справедливый, с чувством юмора и настоящий фанат Львова. Даже в трудные времена покупал старые фотографии и изучал историю. Папа всегда говорил, что он профессиональный львовянин и батяр", – говорится в посте.
Информацию о похоронах Екатерина обнародует впоследствии.
Петр Радковец проводил тематические экскурсии по Львову. Всегда был одет изящно, имидж гида был соответствующий. Человек был своеобразной изюминкой города.
После начала полномасштабного вторжения Радковец бесплатно проводил экскурсии для военных, проходивших реабилитацию во Львове.
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