Про смерть історика повідомив мер Львова. Садовий каже, що разом з Петром пішла і частинка Львова, частинка історії.
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Що відомо про знаменитого гіда
Я не знаю хто краще за Петра зможе переказати історію Львова,
– написав Садовий.
Донька Радковця Катерина написала зворушливий пост після смерті батька. Дівчина каже, що сім'я не може оговтатися від такої раптової втрати.
"Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова. Навіть у важкі часи купував старі фотографії і вивчав історію. Тато завжди казав, що він професійний львів'янин та батяр", – йдеться у пості.
Інформацію щодо похорону Катерина оприлюднить згодом.
Петро Радковець проводив тематичні екскурсії по Львову. Завжди був одягнений витончено, імідж гіда був відповідний. Чоловік був своєрідною родзинкою міста.
Після початку повномасштабного вторгнення Радковець безкоштовно проводив екскурсії для військових, які проходили реабілітацію у Львові.
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