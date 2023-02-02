Кудрявцев був редактором стрічки новин сайту "Факти ICTV". У лютому він покинув колектив, а вже незабаром став до лав ЗСУ.

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Що відомо про Дмитра Кудрявцева

Журналісту було лише 30 років. Життя Дмитра обірвалося під час бойового зіткнення 25 січня.

Колеги зазначають, що на фронті Дмитро був стрільцем-санітаром 18 окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Журналістська кар'єра Дмитра розпочалась у 2015 році у виданні Focus.ua. Згодом обіймав посади редактора сайту Оbozrevatel та головного редактора сайту "Народна правда".

Також Кудрявцев писав статті на близькосхідну тематику для ізраїльських порталів Сursor Info та MIGnews.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. Вічна пам'ять!

У Дмитра залишилися дружина Марія та бабуся. Допомогти родині загиблого героя можна, перерахувавши кошти за реквізитами: 4149 6293 8494 1670

Отримувач – Бірчин Дмитро Миронович, який допомагає дружині з похованням.