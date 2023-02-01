Власне, про смерть Героя України та письменника Дмитра Павличка стало відомо 29 січня. Журналісти телеканалу Espreso.TV приїхали в рідне село літератора, де 1 лютого відбувався його похорон, – інформує 24 Канал.

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Відійшла епоха: Павличка поховали в рідному селі

Відомо, що на прощання з письменником прибули люди з усіх куточків України: від Харкова до Львова. Зауважмо, що Павличко був не тільки письменником, а й народним депутатом, чудовим перекладачем, сценаристом фільмів та мав чималий вплив на людей різних поколінь завдяки своїй творчости та публічній діяльности. Очевидно, саме тому його поважали у різних регіонах нашої держави.

Прощання почалось на обійсті (у дворі – 24 Канал) та продовжиться в місцевому храмі Стопчатова. Поховають Павличка на цвинтарі також в селі Стопчатові Косівського району,

– зазначив кореспондент.

Зверніть увагу! Власне, у Стопчатові Павличко провів ранні роки свого життя та починав свій шлях як письменник. Дізнатись більше про його біографію ви можете у цьому матеріалі за посиланням. Важливо, що тоді цей населений пункт перебував під Польською окупацією.

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у своєму телеграм-каналі опублікувала світлини з похорону Павличка. Окрім того, політикиня зазначила, за що українці можуть бути вдячні легендарному поетові та Героєві України.

Його пам'ятатимуть як одного з учасників державотворення нашої країни. Дмитро Павличко був одним з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів Народного руху України,

– написала Онищук.

Проводи в останню путь Дмитра Павличка: переглядайте світлини

Наостанок до цієї теми нагадаємо, що чимало зірок продовжують переспівувати легендарну пісню "Два кольори", текст до якої написав шістдесятник Дмитро Васильович. Свого часу це зробили, зокрема, Квітка Цісик, Оксана Муха, Анатолій Мокренко та навіть Олег Скрипка.