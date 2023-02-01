Собственно, о смерти Героя Украины и писателя Дмитрия Павлычко стало известно 29 января. Журналисты телеканала Espreso.TV приехали в родную деревню литератора, где 1 февраля проходили его похороны, – информирует 24 Канал.

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Ушла эпоха: Павлычко похоронили в родном селе

Известно, что на прощание с писателем прибыли люди со всех уголков Украины: от Харькова до Львова. Заметим, что Павлычко был не только писателем, но и народным депутатом, замечательным переводчиком, сценаристом фильмов и имел большое влияние на людей разных поколений благодаря своему творчеству и публичной деятельности. Очевидно, именно поэтому его уважали в разных регионах нашего государства.

Прощание началось во дворе и продолжится в местном храме Стопчатова. Похоронят Павлычко на кладбище также в селе Стопчатов Косовского района,

– отметил корреспондент.

Обратите внимание! В Стопчатове Павлычко провел ранние годы своей жизни и начинал свой путь как писатель. Узнать больше о его биографии вы можете в этом материале по ссылке. Важно, что тогда населенный пункт находился под польской оккупацией.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в своем телеграм-канале опубликовала фото с похорон Павлычко. Кроме того, политик отметила, за что украинцы могут быть благодарны легендарному поэту и Герою Украины.

Его будут помнить как одного из участников строителей нашего государства. Дмитрий Павлычко был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организаторов Народного Руха Украины,

– написала Онищук.

Проводы в последний путь Дмитрия Павлычко: смотрите фотографии

Напоследок к этой теме напомним, что многие звезды продолжают перепевать легендарную песню "Два кольори", текст к которой написал "шестидесятник" Дмитрий Васильевич. В свое время это сделали, в частности, Квитка Цисык, Оксана Муха, Анатолий Мокренко и даже Олег Скрипка.